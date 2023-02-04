«Выглядела так, будто меня покусал рой пчел» 5 4.02.2023, 14:12

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На что готовы идти белоруски ради красоты.

Если не знать контекст, можно подумать, что на фото последствия серьезных заболеваний. На деле же там результаты бьюти-процедур, на которые девушки подписываются добровольно. И отдают за них сотни, а иногда и тысячи рублей, пишет onliner.by.

Биоревитализация: кожа рептилии в подарок

Как минимум первая жертва — это добровольное заточение дома на несколько дней. Ведь статистически доказано, что самая большая вероятность встретить всех знакомых тогда, когда кожа на твоем лице напоминает крокодилью. А как раз с кожей рептилий сравнивают эффект после биоревитализации. И ничего удивительного, ведь процедура предполагает более 100 (!) уколов гиалуроновой кислоты в лицо.

Игла хоть и очень тонкая, но оставляет после себя след в виде папул — бугорков на коже. Обычно они полностью исчезают через 2—3 дня, но на особо чувствительной коже могут проходить до 10 дней. Сюрприз: как раз после этого срока процедуру рекомендуют повторить — и так 3—4 раза подряд. Да, этот месяц может выдаться тяжелым.

Кстати, эффект от процедуры (конечно же, омоложение) держится в среднем полгода. По словам косметологов, начинать практиковать можно уже после 25 — как только кожа начинает терять тонус на 0,00001%.

Стоимость: от 250 рублей за одну процедуру. Все зависит от выбора препарата и его объема.

Мария решила опробовать процедуру задолго до 30: не нравилось качество кожи после ковида и затяжной зимы. Подкалывала все лицо, особое внимание попросила уделить проблемным зонам лба и носогубки. Понадобилось всего две процедуры с промежутком в месяц — на этом настояла сама косметолог.

— Честно, первый раз было страшно. А оказалось, что это больновато, но терпимо. Главное, чтобы косметолог был болтливый, и тогда все пройдет быстро и незаметно (смеется. — Прим. Onliner). Вся процедура занимает всего 25—30 минут.

Сразу я выглядела так, будто меня покусал рой пчел.

Но через полчаса этот эффект спал. А на следующий день не осталось и следа. Я была очень довольна результатом. Кожа стала менее тусклой и серой, разгладились мелкие морщинки.

Кстати, у Марии есть лайфхак, как можно значительно сэкономить, делая процедуры. Вместе с подругой она ездит из Минска в районный центр специально к косметологу — так услуга обходится почти в 3 раза дешевле!

Пилинг: готовьтесь к незапланированному «отпуску»

Для следующей процедуры одной выдержки будет недостаточно. Ее проводят только под общей анестезией! Речь идет о глубоком пилинге, который должен воздействовать на все слои кожи, включая дерму. По сути, это самый настоящий ожог лица. Обращаем внимание: добровольный.

Выглядит это соответствующе: лицо на несколько дней становится ярко-бордовым и очень чувствительным, но в перспективе — гораздо более свежим и гладким. Есть и более щадящие варианты: поверхностный и срединный пилинг. Их можно делать и без анестезии, но временного эффекта «горящего» лица избежать все равно не получится. Разные виды пилинга делают одними и теми же кислотами, глубина воздействия зависит от их концентрации.

Стоимость: от 80 рублей за глубокий пилинг.

Несмотря на классный результат, Диана на своем примере убедилась, что таких жертв красота точно не стоит. Чтобы убрать постакне, девушка сделала пилинг Джесснера, который еще называют голливудским, — и две недели вообще не выходила из дома.

— Меня спасла только удаленка. Если бы пришлось ходить в офис, я бы, наверное, уволилась. Конечно, я понимала все риски, почитала отзывы перед процедурой. Но почему-то решила, что все будет легче. Помимо того, что смотреть на себя в зеркало было тем еще испытанием, заживление доставляло жуткий дискомфорт. Лицо чесалось так, что хотелось выть.

Казалось, что с меня содрали кожу. Хотя почему казалось? Так и было!

Я была как в клетке. Тысячу раз хотела вернуться в прошлое и не делать этого. Когда я первый раз вышла на встречу с подругой, я чувствовала себя так, будто поправилась после тяжелой болезни.

Справедливости ради отметим: результат девушку все-таки порадовал. Следов от постакне стало гораздо меньше, да и в целом кожа приобрела более свежий вид. Но повторять эксперимент Диана не стала бы ни за какие деньги.

Лазерная шлифовка: атака глубоких слоев кожи

Лазерная шлифовка лица — нет, это не вид пытки из фильма про злодеев, а еще одна популярная бьюти-процедура. Даже будучи взрослыми, мужчины продолжают мечтать о лазерных мечах, в то время как женщины используют лазерные лучи в более практичных целях. Например, чтобы удалять омертвевший слой кожи.

Кстати, эта методика не только помогает в борьбе со старением, но и уменьшает акне, постакне, пигментацию и даже шрамы. Реабилитация занимает 3—5 дней, а до этого лицо выглядит так, будто на нем несмываемая клубничная маска. Мы подбирали мягкое сравнение как могли!

Стоимость: от 300 рублей за все лицо.

Лариса решилась на лазерную шлифовку лица, когда получила в подарок сертификат в салон красоты. До этого жалела деньги на дорогостоящую процедуру. Больших проблем с кожей не было, но начали проявляться возрастные изменения. А хотелось выглядеть отдохнувшей — как после отпуска.

— У моих подруг был просто потрясающий результат. Знаете, как это бывает: сделает одна, за ней другая. И я, конечно, подумала, что мне тоже нужно! Кстати, я специально запланировала процедуру на командировку мужа: не хотела, чтобы он меня видел такой. Если бы он неожиданно вернулся домой раньше, ситуация была бы как в анекдоте.

С самого начала процедуры Ларису преследовала дикая боль, позже появился отек. О сне не могло быть и речи. Боль утихла только к концу четвертого дня. Пугающий внешний вид сохранялся 10 дней.

— Ты неделю живешь в аду, а потом год получаешь комплименты о том, как прекрасно выглядишь.

Так что результат этого стоит! Конечно, переживать такое раз в месяц было бы слишком. Но раз в несколько лет — вполне. Мне кажется, это все равно в сто раз легче любых пластических операций.

Косметолог: «Если эффекта нет, то дело не в процедуре, а в неправильном препарате»

Журналисты решили пообщаться и со специалистом в косметологии, чтобы все-таки выяснить, оправданны ли процедуры, после которых нужна настоящая реабилитация. Своим мнением поделилась врач-косметолог 1-й категории Валентина Мурга.

— Если вы до ужаса боитесь иглы, я не советую насиловать себя и выбирать инъекционные процедуры. Поговорите с доктором — он посоветует вам индивидуальную программу. Скорее всего, вы не получите такого же по выраженности эффекта, как от нитей или шлифовки, но улучшить свою внешность сможете.

И наоборот, если вы не видите желаемого результата после менее травматичных уходовых процедур и сильно расстраиваетесь, то вы созрели для «нитевого лифтинга» или похода к пластическому хирургу.

Многие опасаются, что после «инъекций красоты» кожа перестанет сама справляться со своими задачами. Но это не так! Кожа принимает препарат как помощь, «закрывает» им слабые места, но и сама продолжает вырабатывать коллаген.

Что касается конкретных процедур, то их врач-косметолог одобряет. Если учитывать индивидуальные особенности, ничего опасного в них нет. Биоревитализация — хорошая процедура для знакомства с косметологией. Осложнения практически исключены. Возникновение папул нормально, это и есть реабилитация. По сути, это идеальный вариант, чтобы выглядеть красиво здесь и сейчас или, например, на мероприятии уже через неделю. А если эффекта нет, то дело не в процедуре, а в неправильно подобранном препарате.

Глубокий пилинг выполняется только в клинике под контролем докторов. Это пилинг для более возрастных пациентов, с относительно длительной реабилитацией. Применяется при выраженных признаках старения, когда нужна «тяжелая артиллерия». Срединные пилинги отлично подходят для лечения рубцов после акне, пигментации и возрастных изменений. Бояться не надо — надо быть готовым пошелушиться пару дней, не посещать солярий и использовать SPF.

Лазерная шлифовка — одна из тех процедур, которые вызывают шок.

Именно по этому запросу в интернете можно найти самое большое количество пугающих историй и шокирующих фото. Дело в том, что раньше делали сплошную шлифовку кожи на высоких режимах. Поэтому реабилитация была очень длительной, с выраженными отеками. Необходимо было пару недель находиться дома, чтобы прийти в норму. Сейчас на реабилитацию достаточно выделить 5 дней. Но многое зависит от аппарата и опытности доктора.

По словам Валентины, при наличии показаний (возрастные изменения, рубцы постакне, «растяжки») процедура очень действенная, и реабилитация того стоит. Болезненные ощущения будут только в первые часы, затем пару дней необходимо ждать, чтобы ушел отек.

Получается, вопрос эффективности отпадает. Если вы попадете к хорошему специалисту, он сможет подобрать действенную процедуру. Но открытым остается вопрос боли. Средневековье закончилось 500 лет назад, а его отголоски все еще можно найти в косметических салонах. Но каждый имеет право лично определять, требует красота жертв или нет. И все же: а точно доказано, что кружочки из огурца не работают так же хорошо?

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