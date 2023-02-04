В Кремле не осталось пространства для «Плана Б» 3 Алексей Тихонов

4.02.2023, 16:45

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HIMARS усложнил логистику оккупантов.

Многочисленные утечки, публикуемые различными телеграм каналами, указывают на подготовку России к большому наступлению и очередной мобилизации. Говорят об этом и западные лидеры. И Запад с Украиной активно к нему готовятся. И хотя информационное поле сейчас заполнено обсуждением даты поставок обещанных Украине танков, многими упускается из виду, что в последних пакетах помощи Украине были заявлены поставки значительных объемов артиллерии. Именно она будет нужна Украине, чтобы противостоять большому российскому наступлению, а не танки, которые являются оружием прорыва, а не обороны.

Более быстрой, чем танки, ожидается и поставка американских БМП Bradley, в уже анонсированном количестве более 100 шт., которые также будут важнее для обороны, чем танки Abrams, т.к. благодаря противотанковой системе TOW, установленных на БМП, они способны поражать танки противника с больших дистанций, чем Abrams, являясь по сути «убийцами» танков.

Укладывается в эту линию и ожидаемая поставка ракет большей дальности, которые можно запускать с установок HIMARS, давно освоенным ВСУ. Именно HIMARS позволили летом прошлого года остановить российское наступление, существенно ограничив ее значительно превосходящие артиллерийские возможности. HIMARS не только позволили уничтожить склады российской артиллерии, но и вынудили Россию отвести их на большое расстояние от линии соприкосновения, существенно усложнив логистику. Ракеты большей дальности позволят вновь разрушить логистическую инфраструктуру, вынудив Россию еще более удлинить логистику, максимально усложнив ей возможности для предстоящего большого наступления.

Россия зимой ожидаемо столкнулась со «снарядным голодом», исчерпав все имеющиеся запасы. Высказывается предположение, что жесткие ограничения использования снарядов имеют целью создать запас для предстоящего наступления. Независимо от того, так это или нет, это означает что возможности России применять артиллерию определяются только текущими объемами производства. А значит продолжительность предстоящего наступления ограничена в лучшем случае 1-2 месяцами, после чего накопленные запасы снова иссякнут.

Большое наступление основано на предпосылке быстрого прорыва, которым удастся практически полностью нейтрализовать ВСУ. И эта предпосылка не оставляет пространства для Плана Б, в котором быстрое наступление проваливается. Путин пойдет ва-банк, если все же решится начать такое наступление.

Российская армия уже испытывает дефицит тяжелой техники, и основная роль в предстоящем большом наступлении отводится пехоте. Я, конечно, не военный эксперт, но у меня есть серьезные сомнения, что в 21 веке можно добиться успеха этим родом войск в противостоянии с армией, обладающей тяжелым и современным вооружением. Закидывать мясом в надежде, что закончатся пули, так себе стратегия. Безуспешная семимесячная осада Бахмута наглядно это демонстрирует. И хотя Бахмут скорее всего будет сдан в случае большого наступления, российская армия совершенно точно упрется в следующую, гораздо более серьезную линию обороны ВСУ.

Таким образом, большое наступление России обречено на очередной провал, который катастрофически усугубит положение с обеспеченностью тяжелой техникой. Российские заводы сейчас хоть и работают в три смены, но их возможности производить новую тяжелую технику по полному циклу очень ограничены невысоким производственным потенциалом, имеющим множество узких мест. В результате они заняты в основном реанимацией и доукомплектованием старой техники, снимаемой с хранения, а также восстановлением того, что пострадало в боях. Этот ресурс весьма ограничен и также будет исчерпан, как и запасы снарядов.

Большое наступление России захлебнется, как захлебнулось ее наступлением в прошлом году. Его провал лишит Россию остатков наступательного потенциала, открыв возможности для контрнаступления ВСУ. Вот здесь и понадобятся западные танки, которые как раз должны будут прийти к этому моменту.

Алексей Тихонов, t.me

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