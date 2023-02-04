Как белорусам ускорить прохождение границы 4.02.2023, 17:09

Фото: Tut.by

Процесс оформления займет не более 15 минут.

В условиях увеличения пассажиропотока предварительное заполнение пассажирской таможенной декларации поможет существенно сократить время совершения таможенных операций при пересечении границы, пишет «Виртуальный Брест».

Для заполнения пассажирской таможенной декларации зайдите на сайт Государственного таможенного комитета Беларуси в раздел «Электронная таможня» или «Физическим лицам» и выберете подраздел «Заполнить заранее пассажирскую таможенную декларацию».

Далее:

Если Вы не зарегистрированы в системе, то необходимо пройти регистрацию.

Далее пройдите регистрацию, указав адрес электронной почты (логин), пароль и ФИО.

Если Вы уже зарегистрированы выберите «Заполнение формы пассажирской таможенной декларации».

Далее заполните форму пассажирской таможенной декларации.

Внимание! Если Вы следуете на транспортном средстве, зарегистрированном в Беларуси или в ином государстве члене ЕАЭС (Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Российская Федерация), сведения о данном транспортном средстве можно не указывать.

При заполнении информации о товарах, вводите их полное наименование, марку, модель и серийный номер (при наличии).

После заполнения сведений проверьте их правильность и нажмите «Отправить и получить УИНП».

Система присвоит уникальный идентификационный номер поданных данных.

При наличии возможности распечатайте два экземпляра декларации.

В пункте пропуска при наличии системы двойного коридора, выберете «красный» коридор и предъявите должностному лицу распечатанную декларацию или уникальный идентификационный номер (при отсутствии распечатанной декларации).

При отсутствии расхождений процесс оформления займет не более 15 минут.

При последующих пересечениях границы Вы можете повторно использовать ранее внесенные данные для этого после заполнения электронной формы декларации нажмите «Выгрузить в файл»:

В последующем при входе в личный кабинет выберите «Загрузить из файла» и внесите необходимые сведения.

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