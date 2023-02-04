ВСУ уничтожили казарму с российскими оккупантами 2 4.02.2023, 17:48

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Сверхмощный взрыв попал на видео.

Артиллеристы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины уничтожили достаточно большой склад боеприпасов россиян, который они разместили в доме одного из захваченных сел. В нем, как в казарме, жили и сами.

Об этом пресс-служба подразделения сообщила на собственной странице в социальной сети Facebook, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом.

На ролике показан сразу сверхмощный взрыв. Можно предположить, что состав был поражен с первого выстрела, что возможно только при использовании западного высокоточного снаряда (155-миллиметровом Excalibur).

В комментарии указывается, что в доме в момент взрыва находились оккупанты – у них шансов на выживание не было.

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