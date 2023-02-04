Путин стал никаким 2 Телеграм-канал «Сито Сократа»

4.02.2023, 21:50

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Хозяин Кремля грустит об утраченных возможностях.

Столь ожидаемый турбопатриотической общественностью «сталинградский визит» Путина если и дал какой-то выхлоп, то он минимально влияет на среднюю температуру в палате общероссийского помешательства. Приезд руководителя военного времени на мемориальные мероприятия по случаю 80-летия Сталинградской битвы оказался протокольным, казенным и серым. Какого-то импульса для подъема морального духа россиян в преддверии годовщины «спецоперации» не наблюдается. Это яркая демонстрация слабости в АП команды Кириенко, который сам харизмой не обладает, и все, к чему прикасается, превращает в душные, застойные мероприятия а-ля поздний Брежнев времен афганской катастрофы.

Путин стал «никаким». Следует признать: бывший серый кардинал Путина В.Сурков, нарушивший год немоты своим сталинградским тропарем, добротно описал дух безвременья. «…Ведут куда-то вниз крутые дни…простим друг другу то что мы не боги…и ничего не можем изменить», - пророческие слова, ниспровержение мифа о всесилии вождя и грусть об утраченных возможностях. Попытка насадить избранные и четко выверенные страницы исторического прошлого лишает адекватности. Разве можно искать опору в миражах? Плести канву будущего исключительно из гипертрофированного реваншизма и обид? Кремль шлет в мир неконструктивный страх, корни которого в стыде за систему, развалившую СССР. Путин – типичный продукт советской номенклатуры, думающий лишь об украденных у России богатствах. Больше всего на свете этот крез современности опасается за свою колоссальную кубышку. Он дрожит от мысли о приближении преемников, готовых выпотрошить его несметные богатства. А их передел по самым скромным оценкам займет целую пятилетку и способен обогатить тысячи подросших на голодном пайке новых дворян. Сурков, когда писал про приближение взрыва «социального реактора» в стране, давал четко понять: в 2021 году ситуация напоминает 1905 год, который привел к революции, сломавшей впоследствии хребет царизму. Путин нашел выход и окунул будущих бунтарей в ад войны.

В Волгограде, выступая перед нафталиновой публикой, Путин толкнул слабую речь про истерзанную страну, которая смогла сплотиться и совершить коренной перелом в Великой отечественной войне. Прочел с бумажки про развал гитлеровской коалиции, победу над чудовищным злом, последышах Гитлера, поколении победителей. В целом впечатление от выступления «Сталина на минималках» удручающее. Режут ухо нагромождения штампов, слизанных со передовиц «Правды» за 1943 год. Попытка во второй раз продать товар 80-летней давности указывает на гигантский разрыв между выжившим из ума вождем и основной массой населения. Хотя ностальгия по СССР все еще теплится в умах определенной прослойки, но это точно не мейнстрим. Сначала 11 месяцев всеми силами ограждали мозги людей от мыслей о войне и поражении, а теперь резко вливают в уши «За Волгой для нас земли нет» и про опасность десятка «Леопардов» с крестами. Даже проплаченный комментариат башен Кремля оценил речь на три с минусом.

Какой-то ажиотаж вызвала угроза «у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится». Определенным образом спичрайтеры Путина подыграли Медведеву, не слезающему с бутылки, которого с его бесконечным и неразборчивым ядерным шантажом воспринимают в карикатурном ключе. Но даже тезис про «ядерный пепел» не смог вызвать волну духоподъемности и щенячьего сплочения вокруг тела хозяина. Субботняя порция угроз Медведева на эту тему военкору Фридрихсон про «удары возмездия», «пылающую Украину», «жесткость и убедительность» хороши для трибунала в Гааге, но в медиа плане – выстрел по воробьям.

Текущий состав российского руководства все меньше устраивает как радикалов, так и «болото». Вместо консолидации ощущается деморализация, истощение, цинизм и скепсис. Совсем не те ингредиенты, которые необходимы для «победы» даже мифов путинизма.

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