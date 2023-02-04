Названы три здоровых напитка, которые помогут заснуть 4.02.2023, 22:25

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Они полезны для здоровья и имеют успокаивающий эффект.

Иногда не всегда понятно, почему становится тяжело уснуть. Бессонница может быть связана с болезнью, стрессом или тревогой. Впрочем, некоторые напитки могут помочь вам поскорее заснуть и сделать сон более крепким и качественным. Специалист по вопросам питания Джесс Блум рассказала, какие здоровые напитки могут помочь вам уснуть.

Джесс Блум отмечает, что необходимо внимательно относиться к выбору употребляемых вечером напитков незадолго до сна, ведь они влияют не только на засыпание но и на качество сна в целом.

Если бессонница является регулярным явлением для вас, необходимо поговорить с врачом, но в других случаях, некоторые напитки могут помочь улучшить качество сна.

Молоко

Молоко содержит аминокислоту триптофан, которую организм превращает в серотонин, нейромедиатор, играющий важную роль во сне. Употребление молока перед сном может оказать положительное влияние благодаря наличию этой аминоксилоты. Впрочем, эксперт отмечает, что в случае если вы страдаете непереносимостью лактозы или аллергии на молоко, то экспериментировать с молоком как с частью своего режима сна вам не стоит.

Чай с ромашкой

Джесс Блум отметила, что ромашковый чай обладает естественным успокаивающим эффектом, который может помочь расслабить мышцы, уменьшить тревогу и облегчить засыпание.

Чай из ромашки традиционно используют как природное средство от бессонницы и других проблем со сном. Ученые провели много исследований о положительном влиянии ромашки на сон людей, к примеру одно из таких показало, что люди, которые пили ромашковый чай в течение двух недель, сообщили, что засыпали быстрее и с лучшим качеством сна, чем те, кто не пил его. К тому же ромашковый чай оказывает положительное влияние на содержание сахара в крови и улучшает защиту клеток организма от окислительного стресса.

Чай с мелиссой

Он обладает освежающим лимонным ароматом и часто используется как природное средство от тревоги и проблем со сном.

Некоторые исследования показывают, что мелисса может оказывать успокаивающее действие на тело и разум и помочь улучшить качество сна. Его, как и ромашковый чай, можно приобрести в большинстве супермаркетов и магазинов. Если купленный вами чай из мелиссы полностью натуральный, без добавления кофеина, его можно спокойно пить перед сном.

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