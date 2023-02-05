«Единая Россия»: Выходим на улицы, убираем вора Шойгу 3 5.02.2023, 9:33

11,096

В правящей партии РФ заговорили о революции.

Российской Федерации грозит «майдан», который могут устроить «турбопатриоты», недовольные поражениями российских войск на фронте в Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы из провластной партии «Единая Россия» Олег Матвейчев в комментарии российским СМИ, передает dialog.ua.

По его мнению, либералы не представляют угрозу Кремлю, так как они все выехали из России, а коммунисты не смогут вывести людей на улицу, потому что тема маленьких зарплат и повышения пенсионного возраста, на которой они пытаются набирать политические очки, «сошла на нет на фоне войны».

Таким образом, единственной силой, способной на «майдан», остаются «турбопатриотически» настроенные сторонники войны. Поводом к массовым протестам может стать какое-нибудь поражение российской армии в Украине, наподобие Изюма или Балаклеи.

«Очередная истерика, что все, выходим на улицы, убираем какого-нибудь вора Шойгу», - добавил «единоросс».

Он уверен: цель упомянутых «турбопатриотов» - провести своего кандидата на президентские выборы, а «дальше все пойдет по сценарию майдана».

Политолог Аббас Галлямов, комментируя заявление Матвейчева, отметил: депутат Госдумы из провластной партии прямо обвинил «турбопатриотов» в том, что их действия угрожают государственной власти.

Он обратил внимание, что Матвейчев является не рядовым депутатом-«единороссом», он один из «карманных» политтехнологов первого заместителя главы АП РФ Сергея Кириенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».