«Мое рабочее место может быть хоть на пляже под зонтом» 6 5.02.2023, 11:06

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Истории белорусов, которые ушли из IT и счастливы.

Пока одни стремятся войти в IT в погоне за деньгами и свободным графиком, другие уходят из индустрии. Герои журнала BUBBLE променяли айтишную зарплату на собственный бизнес, творчество и социально значимую работу.

У айтишников не такая сказочная жизнь, как может показаться: переработки, трудности командной работы и бесконечное сидение перед монитором не всем по душе. В Twitter регулярно постят шутки о том, как трудно вырваться из «золотой клетки»: возможности, которые открывает IT, вынуждают людей заниматься даже нелюбимой работой.

Но героям журнала BUBBLE все-таки удалось благополучно сменить сферу деятельности.

Оксана Калаганова: «Работать с людьми интереснее, чем с компьютерами»

Оксана Калаганова – психолог и гештальт-терапевт. Несколько лет назад она решила бросить программирование, получила психологическое образование и начала свое дело – частные консультации.

– После университета я работала программисткой в офисе. И знаете это ощущение: смотришь в окно, а там весна прошла, лето прошло, осень наступила, а ты все сидишь с 9 до 6. Когда я работала в IT, удаленка и свободный график еще не были так распространены, а офисный ритм для меня оказался невыносим. Сидеть целый день за компьютером было скучно, мне все-таки ближе общение с людьми.

Но опыт в разработке, оказывается, был получен не зря: у программистов и психологов много общего.

– Мне свойственна математическая логика, так что способность аналитически мыслить, развитая в IT, помогает мне в работе психологиней. Принято считать, что психологи – гуманитарии, но это не совсем так. Если мы говорим, скажем, о психоанализе или о гештальт-подходе – нужен аналитический склад ума. А еще благодаря бэкграунду в разработке я смогла сама сделать для себя сайт, когда начинала практику.

Возвращаться к программированию Оксана не планирует, но к IT время от времени возвращается – уже в новой профессии.

– После 2020 года стало больше консультаций в онлайн-формате, а еще я стала работать с организациями – в частности и с IT-компаниями. И опыт в разработке тут помогает. Я всегда говорю, что программист – это не профессия, это тип темперамента. Мне эти люди понятны, близки и очень интересны.

Однажды меня как психолога пригласили директором по корпоративной культуре, HR и PR в молодую IT-компанию. Это был очень интересный опыт. Я работала с ними год, мы прописали и внедрили корпоративную культуру, сформулировали миссию и ценности компании, проработали процесс найма, адаптации, обучения. В два раза увеличили штат компании, наладили связь между руководством и сотрудниками.

Оксана работает психологом уже несколько лет и не жалеет о своем решении. Помощь людям приносит ей больше удовлетворения, чем программирование, даже несмотря на то, что работать бывает эмоционально тяжело.

– Думаю, в IT мой доход был бы выше, но для меня это абсолютно не главное. В психологии важно, что я понимаю, ради чего работаю. Иногда до слез трогает, когда вижу, как у людей меняется жизнь.

С другой стороны, надо понимать, что к психологу приходят изначально не с радостью, а с проблемами, с самыми разными тяжелыми историями. И каждый день с этим нужно разбираться, это отнимает много душевных ресурсов. Важно эту боль контейнировать и при этом не утонуть в ней так, чтобы потом я болела тем же самым. Нужно очень четко различать, где мое и где чужое. И только в долгосрочной работе клиент приходит поделиться радостью, когда какой-то путь уже проделан и есть результаты.

Я веду приемы 15–20 часов в неделю. Но есть еще большой кусок работы, который остается за кадром. Нужно обдумывать проблемы клиентов, работать над собой. К тому же в нашей профессии требуется непрерывно учиться. И я продолжаю это делать.

Анна Суслина: «Ушла в саббатикал и вспомнила, что у меня художественное образование»

Анна Суслина – иллюстратор-фрилансер. Сначала она решила просто отдохнуть от IT, а со временем сделала творчество своей профессией.

– Я окончила Белорусский государственный институт информатики и радиоэлектроники. Еще на 4-м курсе пошла на курсы в EPAM, училась программировать на Java, потом 11 лет работала по специальности, – рассказывает Анна. – Мне, в общем-то, нравилась моя работа. Последние годы меньше писала код, больше решала менеджерские задачи. Я очень сильно включалась в проект, горела за его успех. Вот и выгорела, устала. Съездила в длительный отпуск – не помогло. Решила уйти с работы на неопределенный срок. На западе это называют «саббатикал».

После того как ушла с работы в офисе, некоторое время делала квизы про музыку и кино, развивала франшизу. А потом подруга как-то позвала меня порисовать в творческую студию. И тут я вспомнила: «У меня же художественное образование!»

Это как с велосипедом – быстро возвращается навык, если снова начинаешь его регулярно использовать. Там был курс городского скетчинга. Потом я решила освоить цифровую живопись, а также пробовала другие инструменты – маркеры, акварель, занималась каллиграфией. В итоге нашла свои материалы – черную бумагу и цветные карандаши. И свою нишу – рисовала коктейли и рассказывала про них истории. Кроме того, параллельно погружалась в мир digital, постепенно осваивая новые инструменты: научилась создавать векторные иллюстрации, делать анимацию.

Смена сферы работы – серьезный шаг. И на то, чтобы обеспечить себе комфортный уровень дохода, может уйти не один год.

С работы в IT я уходила с финансовой подушкой и мужем. Он моему примеру не последовал и остался в IT, ему там очень нравится. Муж поддержал мое желание продолжать искать себя в творческой среде. Также сильно поддерживала мама, которая еще в моем детстве была уверена, что я должна рисовать, а не идти по техническому пути. Она сама была программистом и творческой натурой. Мамы не стало два года назад, но я пообещала ей, что у меня все получится.

Сейчас я нашла техники и инструменты, с которыми мне нравится работать. Осталось найти возможности достаточно зарабатывать c помощью того, что умею. Я чувствую себя уверенно в своих силах, вижу пути развития, кое в чем уже сейчас состоялась. Но в данный момент нахожусь в декрете, поэтому активное творчество на паузе.

Творчество для многих – больше, чем работа. Но даже в занятии искусством нужно много вполне приземленных навыков: организованность, ответственность, коммуникабельность.

Я очень ответственный человек. Думаю, если бы я пошла печь пироги или класть кирпичи, то и в этих сферах делала бы успехи. Но важно, чтобы работа была в радость, ну и деньги приносила. А если говорим об искусстве – чтобы результаты труда нравились людям.

Сейчас моя мечта – быть не просто какой-то рядовой программистом. Или хорошей менеджером, коих много. Или, например, фриланс-иллюстратором, которая выполняет заказы. А делать что-то крутое, свое, уникальное. Найти собственный стиль, за которым люди ко мне пойдут, который будут узнавать. Но в качестве альтернативы, возможно, поищу нишу, где можно совмещать технические, творческие и организационные скилы. И я до сих пор не уверена, что ушла из IT навсегда.

В IT я приобрела полезные софт-скилы: умение договариваться, общаться с людьми. Английский язык очень помогает. В моей жизни был год, когда я была вовлечена в геймдев-стартап (как художница, аниматор и арт-менеджер). Вот там я вспомнила вообще все: от того, как настраиваются процессы, до каких-то технических, архитектурных аспектов в общении с программистами.

Художники редко обладают сильными техническими знаниями – и это может стать конкурентным преимуществом в работе.

Был геймдев-стартап, который, к сожалению, не взлетел. Однако дал мне немало опыта в сфере. Я планировала развиваться в этой области дальше, была интересна профессия арт-менеджера или что-то смежное. Потому что это максимальный мэтч на мой жизненный опыт и компетенции: организационные и художественные. Да и с техническим отделом могла бы говорить на их языке.

Однако мы переехали в другую страну, и я сразу же забеременела, что поставило на паузу активные поиски вакансий. Не видела смысла искать работу в новой стране, чтобы через полгода уйти в декрет. Решила потратить время на небольшие творческие проекты в качестве фрилансера. В основном, так вышло, я делала анимированные музыкальные клипы. Как жизнь сложится дальше – пока не знаю.

Дмитрий: «Мне не хотелось работать по найму»

Дмитрий (герой попросил не раскрывать его фамилию. – Ред.) бросил программирование после выгорания и сейчас работает на себя в e-commerce.

– Я работал инженером поддержки инфраструктуры, системным, сетевым администратором. По сути, был айтишником-самоучкой, вуз оканчивал по экономической специальности, – рассказывает Дмитрий. – Но рос на протяжении всего опыта работы в IT: стажировался, посещал курсы повышения квалификации. А со временем, я бы сказал, морально и эмоционально выгорел. Хотелось переключиться на другие проекты. Работа надоедала. Становилось скучно.

При этом смена работы – определенный стресс. Особенно без достаточной финансовой подушки. Но в 2016 году я решился и начал работать на себя: продаю канцтовары на Amazon и Ebay в США. Поначалу было непросто, поскольку тратил, по сути, последние сбережения. Тем не менее тогда это были суммы с тремя нулями. Сейчас, чтобы с нуля зайти в e-commerce, таких денег недостаточно.

В сферу онлайн-торговли Дмитрий перешел не сразу: сначала он попробовал фриланс в IT.

– Мне прежде всего хотелось работать на себя, свое дело. Сперва решил продолжить программировать, только на фрилансе. Однако быстро понял, что в IT на фрилансе нужно быть очень крутым спецом в своей области, чтобы зарабатывать достаточно. В итоге я это дело бросил и остановился на e-commerce. Вообще онлайн торговля, на мой взгляд, несмотря на высококонкурентную среду, является оптимальным вариантом предпринимательства. Можно работать как ИП и зарабатывать хорошие деньги. Но до начала работы я плотно изучал тему, даже покупал недешевые курсы. Пришлось много всего узнавать.

При этом онлайн-торговля очень тесно связана с уровнем владения ПК, интернет-сервисами и тому подобным. Многие задачи мои не айтишные коллеги вынуждены решать через аутсорс. А я их выполняю сам благодаря опыту в IT.

Свое дело – мечта многих. Но чем больше свободы, тем больше ответственности. И несмотря на теоретическую возможность работать где и когда угодно, на практике надолго забыть о работе тут не выйдет.

В нынешней работе для меня очень ценна независимость от работодателя, свободный график и самостоятельное планирование задач. А еще реактивный результат моей деятельности: как работаешь, так и зарабатываешь. Думаю, в IT моя зарплата была бы ниже, чем сейчас.

Есть и минусы, конечно. Сложно уйти в отпуск. С одной стороны, мое рабочее место может быть хоть на пляже под зонтом. С другой – практически невозможно полностью выключиться из работы даже на два дня. Я каждый год могу позволить себе ездить с семьей на отдых, могу и 2-3 раза. Но работа всегда со мной. Большая часть моих проблем решается делегированием. Но, как известно: «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Если хочешь больше заработать – найми другого». Пока так и не пересилил себя. Ну и тайм-менеджмент – моя боль.

Несмотря на то что работа в e-commerce Дмитрию нравится, он все еще рассматривает возможность вернуться в IT.

– Если в будущем получится решить вопрос с делегированием, это позволит мне полностью переложить всю операционку на наемных сотрудников. Тогда было бы интересно попробовать себя в DevOps. Но на данном этапе это просто хотелки. А что касается бизнеса, в обозримом будущем буду стремиться выйти на новые рынки: Канада, Мексика, Европа.

Куда еще уходят из IT

Один из пользователей Twitter решил уйти из веб-дизайна в медицину после выгорания на работе. В 27 лет он долго сомневался, но все-таки решился начать долгое обучение в вузе на стоматолога.

Автор известной твиттерской истории про кротовуху Перфект Илюшен – тоже бывший айтишник. Он стал барменом.

Некоторые уходят из IT, но разочаровываются и возвращаются.

А иногда от IT так устают, что готовы заниматься чем угодно – лишь бы не сидеть за компьютером целыми днями.

Ну и, конечно, если в приоритете деньги, можно найти и более прибыльную профессию, чем программирование, – такие есть.

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