От Путина сбежал ближайший друг 3 Сергей Ильченко, Newssky

5.02.2023, 13:18

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Маттиас Варниг на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 2018 год

Фото: ТАСС

Внезапные откровения ветерана «Штази»

Исполнительный директор NordStream 2 AG Маттиас Варниг дал большое интервью газете Zeit. Среди прочего (а интервью очень большое) Варниг упомянул о том, что побывал в Москве после начала «СВО» и встречался там с Путиным. В ходе встречи он задал Путину вопрос: «Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?».

«Это государственная тайна», — ответил Путин.

В этом есть логика. Настоящие цели войны: ограбление Украины в пользу кремлевской верхушки и геноцид украинского народа, чей разворот на Запад мог бы стать дурным примером для россиян, не могут быть озвучены публично. Хотя и не составляют уже тайны ни для кого, кроме населения России, которое пинками гонят умирать на «народную войну».

Встреча с Путиным — единственный яркий эпизод во всем интервью Варнига, которое, в остальном, является типичной самопрезентацией. А факт появления такой самопрезентации интересен сам по себе.

Бывший офицер «Штази», сделавший блестящую карьеру в объединенной Германии, 67-летний Варниг живет сейчас на Канарах и всего боится. История его взлета — отличная иллюстрация того, как и почему объединенная Германия выпестовала современный российский нацизм. Сейчас Варниг — потенциальный обвиняемый на будущем Международном трибунале над Россией, и одновременно — неудобный свидетель для множества германских политиков, как, впрочем, и для россиян. Его могут устранить и российские спецслужбы, и «старые друзья» из Штази, хорошо устроившиеся в пост-ГДРовской Германии, но, в отличие от Варнига не засветившиеся так явно, и люди из окружения Шрёдера и Меркель, поднимавшие миллиарды на путинферштеерстве, но ещё не ушедшие на покой, в отличие от своих патронов.

Вместе с тем, именно сейчас вокруг Варнига возник опасный для него вакуум: от него отшатнулись все. Рассказу об этом, и о связанных с изоляцией страданиях и посвящена большая часть его откровений. Главный страх — быть ликвидированным, Варниг, естественно, не упомянул, хотя это ясно читается между строк.

В этой крайне неприятной для него ситуации Варниг, не захотевший перебираться в Москву, как предлагал ему Путин, и где он, вероятно, вскоре выпал бы из окна, и решил сыграть ва-банк: привлечь к себе внимание. В надежде обрести покровителей, которые предложили бы все еще действующему исполнительному директору Nord Stream 2 AG (его контракт истекает 31 марта) защиту, как источнику ценной информации. Которую он мог бы сливать взамен либо эксклюзивно, в закрытом режиме, либо на будущем Международном трибунале, но в статусе свидетеля, в обмен на сотрудничество со следствием.

В 2010-е Варниг входил в совет директоров банка «Россия» и в наблюдательный совет ВТБ, а также возглавлял совет директоров «Русала». В последние годы был в советах директоров «Транснефти» и «Роснефти» и покинул эти должности в мае 2022 года. В общем, жил интересно, наверняка ему есть, о чем вспомнить, и что рассказать.

Из появления такого интервью можно сделать два вывода.

Первое: путинским крысам из ФРГ (а там их больше всего в Европе) становится все более некомфортно. Для прежних хозяев они нежеланные свидетели. Для Европы, очищающейся, хотя и медленно, от «ОПГ Россия» — потенциальные обвиняемые. И это, конечно, хорошо, что путинским крысам стало плохо. Если информированный Варниг заметался — значит, мы побеждаем.

Второе: к формированию будущего пула свидетелей обвинения на Международном трибунале над Россией на Западе пока относятся спустя рукава. Ясно ведь, что сначала Варниг пытался поискать себе крышу негласно, а его интервью — уже игра ва-банк. Конечно, все острые углы ветеран «Штази» обошел, но сам факт готовности раздавать интервью — для него уже большой риск. Высотных зданий с большими окнами для удобного выхода с n-го этажа прямо на пляж на Канарах немного. Зато есть где утонуть или быть съеденным акулой, и шансы Варнига на такой финал после интервью резко выросли.

Между тем, таких свидетелей нужно подбирать и снимать с них показания уже сейчас. Подготовка к процессу над мафией предполагает вдумчивую работу обвинения со свидетельским пулом, а, Россия, по своей сути, и есть гигантская ОПГ, опутавшая весь мир.

Сергей Ильченко, Newssky

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