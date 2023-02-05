«Девушка начала грубить и пропадать, а номер «руководителя» стал недоступен» 3 5.02.2023, 13:33

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Белоруска пыталась уехать из Петербурга домой, но нарвалась на мошенников.

Мошенники проникли и в сферу пассажирских перевозок. На жуликов угораздило нарваться жительницу Пинска Карину.

«Вам же до Пинска, а вы до Минска оплатили»

Девушка сейчас находится в Санкт-Петербурге у своего отца. 1 февраля рассчитывала вернуться домой в Пинск. Впрочем, выбирая способ перемещения, она допустила оплошность: решила ехать не с официальными перевозчиками, а искать попутку в соцсетях, потому что прямых рейсов до Пинска нет. Говорит, кто-то посоветовал дать объявление в интернете, в группе «Вконтакте» «Граница РФ РБ сегодня», что она и сделала. И об этом потом сильно пожалела. Вот что Карина рассказала «Автобизнесу». Свои слова она подтверждает скринами переписки.

«На мое объявление «Вконтакте» откликнулась девушка, подписанная как Светлана Дмитренко (Логинова). Она сказала, что на нужную мне дату есть рейс, это официальная компания, а билет Санкт-Петербург – Пинск будет стоит 2400 российских рублей. Дала номер телефона компании для брони места, – вспоминает Карина. – При звонке по номеру мне сказали внести предоплату: «Для оформления билета требуется оплата либо внесение депозита, ФИО пассажира и контактный номер телефона». После перечисления 2400 российских рублей написал руководитель компании: «Вам же до Пинска, а вы до Минска оплатили. До Пинска 3400».

Тут бы, конечно, насторожиться, но даже после слов о необходимости доплаты у девушки не возникло подозрений, что это мошенники.

«Мне стали говорить, что там что-то перепутали и давно таких цен нет, а если нас не устраивает, могут вернуть деньги. И мы сбросили еще 1000 рублей, – рассказывает Карина. – После того как перечислили деньги, девушка, которая ответила на объявление, начала грубить и пропадать, а номер «руководителя» стал недоступен.

Через некоторое время позвонили им с другого номера, сразу же поднял трубку этот же мужчина и представился «руководителем» компании автоперевозок. Конечно же, билет так никто и не сбросил, поездка не состоялась. Номер «компании-перевозчика» такой: 89827493885».

А здесь размещалась страница девушки, которая ответила на объявление Карины. К слову, со «Светланой» мы хотели тоже «поиграть в игру», что нужно уехать из Санкт-Петербурга в Беларусь, но не успели – ее страница была удалена.

Сейчас Карина и ее отец собираются обращаться в полицию.

В общем, как ни банально это прозвучит, но всегда нужно насторожиться при всяких предоплатах. А в данном случае, конечно, следовало обращаться к официальным перевозчикам, хотя и пришлось бы ехать с пересадками.

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