СМИ: Минобороны Украины вместо Резникова возглавит военный 3 5.02.2023, 14:00

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Алексей Резников

Названа наиболее вероятная кандидатура.

Министр обороны Украины Алексей Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом 5 февраля, ссылаясь на источники в правительстве и силовых ведомствах, сообщила «Украинская правда».

По информации собеседников СМИ, сейчас рассматривают, на какую должность перевести Резникова – «ни у кого в ОПУ нет сомнений, что он должен остаться в команде». Среди вариантов, озвученных источниками – назначение Резникова министром юстиции. В таком случае нынешнего главу Минюста Дениса Малюську могут отправить послом в одну из европейских стран, пишет издание.

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк заявлял, что Резников может перейти на работу в Министерство стратегических отраслей промышленности, а нынешний его руководитель Павел Рябикин потеряет эту должность.

Он тоже писал о вероятном назначении Буданова на пост главы Минобороны.

По информации «Украинской правды», начальник ГУР уже ищет себе замену.

«Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет», – сказал собеседник издания.

Резников в комментарии «Украинской правде» сказал, что готов к любому развитию событий.

«У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности не происходило. Я повторю свой ответ другим СМИ: «Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его». Поэтому я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет что показать, что я сделал. А все остальное – посмотрим. Но каждый раз после того, как общаюсь с УП – действительно что-то происходит, это интересный символ», – заявил он.

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