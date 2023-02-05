Названы алкогольные напитки, делающие человека наиболее агрессивным 13 5.02.2023, 15:24

5,844

Исследование провели в Королевском колледже Лондона.

Специалисты пришли к выводу, что крепкий алкоголь негативно влияет не только на здоровье человека, но и на его психологическое состояние, а также подрывают работу нервной системы.

В ходе масштабного эксперимента ученые из Королевского колледжа Лондона обращали внимание на эмоции, связанные с употреблением различных видов алкоголя и фиксировали их.

Сообщается, что было опрошено около 30 тысяч добровольцев из 21 страны мира в возрасте от 18 до 34 лет. Участников исследования спрашивали о том, какие именно алкогольные напитки они предпочитают и как они влияют на их настроение, а также способны ли они «качать» и «расшатывать» их эмоциональный фон.

Так, было установлено, что водка чаще всего вызывает агрессию у респондентов и толкает их совершать неконтролируемые поступки. Также в первую тройку попали коньяк и виски. Авторы исследования пришли к однозначному выводу, что те люди, которые злоупотребляют крепким алкоголем, склонны к неадекватному и агрессивному поведению, а также чаще других оказываются вовлеченными в драки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».