Американец нокаутировал российского бойца Емельяненко 5 5.02.2023, 16:01

2,120

Федор Емельяненко

Прощальный бой россиянина закончился через 2 минуты и 39 секунд.

Российский боец, экс-доверенное лицо Путина, сторонник войны в Украине Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в своем заключительном поединке в карьере. Это бой возглавлял турнир Bellator 290, который прошел в Инглвуде (штат Калифорния).

Поединок завершился уже в первом раунде, продлился 2 минуты и 39 секунд. Бейдер на второй минуте опрокинул россиянина на спину. Затем Емельяненко пропустил серию ударов в партере, и судья остановил бой.

Таким образом, Емельяненко не смог завоевать титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, который принадлежал Бейдеру.

После поражения Емельяненко официально объявил о завершении карьеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».