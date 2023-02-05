В Беларуси на понедельник объявлен желтый уровень опасности 5.02.2023, 17:15

2,688

Будет гололед.

На понедельник, 6 февраля, как и на воскресенье на отдельных участках дорог по стране прогнозируется гололедица. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень опасности, сообщается на сайте Белгидромета.

В понедельник по Беларуси будет облачно с прояснениями, ветер западный 3−8 м\с, местами на дорогах — гололедица.

В Витебске и Могилеве пройдет небольшой снег, градусник покажет от -2 до -4°C мороза. В Гомеле температура воздуха такая же, но существенных осадков не прогнозируют.

В Минске тоже обещают небольшой снег, на улице будет от -1 до -3°C.

Теплее всего будет на западе Беларуси — в Бресте и Гродно от -1 до +1°C, без существенных осадков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».