СМИ: Глава РПЦ в 70-е годы шпионил на КГБ в Швейцарии
- 5.02.2023, 21:08
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Гундяев мог работать над операцией «Михайлов».
Глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) в 1970-х годах шпионил за Швейцарией в пользу Советского Союза. Об этом сообщают швейцарские воскресные СМИ.
Франкоязычная швейцарская газета Le Matin Dimanche и немецкоязычная газета SonntagsZeitung опубликовали со ссылкой на рассекреченные архивы утверждения о том, что российский религиозный лидер работал якобы на КГБ и осуществлял разведывательную деятельность в 1970е годы в пользу Советского Союза.
Как сообщается, Кирилл занимался шпионажем, работая в Женеве в качестве официального представителя Московского патриархата при Всемирном совете церквей (ВСЦ). Миссия Кирилла, кодовое имя которого было «Михайлов», заключалась также в том, чтобы влиять на Совет, плотно инфильтрированный в 1970-х и 1980-х годах советскими агентами.
Русская православная церковь отказалась комментировать предполагаемую шпионскую деятельность Кирилла в Женеве, а ВСЦ говорит со своей стороны, что у него «нет никакой информации» по этому вопросу.