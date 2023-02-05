СМИ: Глава РПЦ в 70-е годы шпионил на КГБ в Швейцарии 5.02.2023, 21:08

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Гундяев мог работать над операцией «Михайлов».

Глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) в 1970-х годах шпионил за Швейцарией в пользу Советского Союза. Об этом сообщают швейцарские воскресные СМИ.

Франкоязычная швейцарская газета Le Matin Dimanche и немецкоязычная газета SonntagsZeitung опубликовали со ссылкой на рассекреченные архивы утверждения о том, что российский религиозный лидер работал якобы на КГБ и осуществлял разведывательную деятельность в 1970е годы в пользу Советского Союза.

Как сообщается, Кирилл занимался шпионажем, работая в Женеве в качестве официального представителя Московского патриархата при Всемирном совете церквей (ВСЦ). Миссия Кирилла, кодовое имя которого было «Михайлов», заключалась также в том, чтобы влиять на Совет, плотно инфильтрированный в 1970-х и 1980-х годах советскими агентами.

Русская православная церковь отказалась комментировать предполагаемую шпионскую деятельность Кирилла в Женеве, а ВСЦ говорит со своей стороны, что у него «нет никакой информации» по этому вопросу.

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