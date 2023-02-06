Белорусский боец ВСУ о боях за Угледар: Уничтожаем оккупантов, которых готовили «высаживаться в США» 4 6.02.2023, 12:07

8,804

Александр Молчанов

Александр Молчанов рассказал, как Украина развеяла миф о военной мощи РФ.

Герой Площади 2010 года, бывший политзаключенный Александр Молчанов в составе Вооруженных сил Украины защищает Угледар.

Российские оккупанты активизировали попытки взять этот город в Донецкой области. Белорусский боец ВСУ рассказал сайту Charter97.org о защите города, вспомнил погибшего добровольца Эдуарда Лобова и рассказал, к чему готовиться белорусам:

— C 24 января российские войска предпринимают попытки довольно масштабного наступления, целью которого, по всей видимости, является захват Угледара. На данный момент оккупанты здесь не могут похвастаться серьезными успехами. Против нас действует элитное подразделение российской армии — морпехи Тихоокеанского флота РФ. Это те ребята, которые в теории должны высадиться на побережье США, но так получилось, что вынуждены действовать в Приазовье.

Потери у них действительно очень большие. Очевидно, что если говорить о технике, число идет на десятки, живая сила уже уничтожена в количестве нескольких сотен, а, возможно, даже уже исчисляется четырехзначными числами.

Сказать, что нам легко сдерживать их натиск я не могу. У нас тоже, к сожалению, есть потери. Есть с нашей стороны погибшие, есть раненые. Но их значительно ниже, чем у противника.

Россияне по-прежнему не отказываются от попыток продвинуться вперед, несмотря на то, что эти попытки самоубийственны для них. Оккупанты пробуют атаковать, несут потери, отходят, перегруппировываются и доукомплектовываются, а потом снова пытаются атаковать.

Я не знаю, какой процент среди них остался от старой контрактной армии, а какой процент составляют в их подразделениях мобилизованные россияне. Но очевидно, что костяк контрактников был уничтожен еще весной-летом 2022 года.

— В боях под Угледаром погиб белорусский доброволец Эдуард Лобов. Вы рассказывали, что он перед смертью уничтожил около 15 российских десантников. Эдуард был настолько сильным воином?

— Эдуард Лобов имел хорошую военную подготовку и солидный боевой опыт. Он ранее служил в добровольческих батальонах, в 8-ом полку спецназа, несколько лет служил со мной в 72-й ОМБР. Эдуард был смелым человеком с сильным характером, он никогда не боялся опасности и трудностей. Помимо этого, он был очень принципиальным человеком, любил справедливость во всем: и на службе, и в повседневной жизни. Эдуард мне запомнился таким.

— Как, по вашему мнению, в ближайшее время будут развиваться события на фронтах войны в Украине?

— Уже сейчас россияне пробуют вернуть инициативу в войне, пытаются наступать практически по всему фронту. Правда, имеют лишь в некоторых случаях исключительно локальные тактические успехи: где-то смогли захватить лесопосадку, где-то коровник на окраине села, с большими потугами они смогли захватить несколько маленьких населенных пунктов в районе Бахмута. Впрочем, на том участке фронта они пытаются наступать с середины лета.

С оперативно-стратегической военной точки зрения, эти наступательные попытки российских войск — безумие. Это не наступление с точки зрения военной науки, а почти бессмысленные атаки, в которых россияне сжигают в оптовых количествах свои ресурсы, в том числе — технику и людей.

Я думаю, что российское военно-политическое руководство осознает, что масштабная помощь наших западных партнеров прибудет во второй половине весны — начале лета. Это будет и значительное количество артиллерийских систем, и современные боевые бронированные машины, и долгожданные современные танки стран НАТО, и много еще чего хорошего, о чем сейчас публично не говорится.

Александр Молчанов

Российская верхушка понимает, что это их последний шанс еще что-либо захватить, пока эта помощь еще не прибыла в Украину. Всю осень российские войска несли крупные поражения оперативного масштаба: в Харьковской области, в Донецкой под Лиманом, на Херсонщине.

Миф про российскую военную мощь был разрушен. Сейчас россияне будут пробовать продемонстрировать, что они еще способны наступать, хотя, очевидно, что они просто будут дальше гнать на убой свою живую силу — единственный ресурс, который пока еще есть в РФ в достаточных количествах.

Но современные войны не выигрывают тактикой забрасывания трупами, поэтому Россия проиграет. Думаю, что во второй половине весны и летом все увидят крупные победы Вооруженных Сил Украины, нам удастся освободить от российской оккупации значительные территории на юге и востоке страны.

— К чему сегодня готовиться белорусам?

— К вооруженной борьбе за будущее своей страны. Только так можно приблизить свободу от диктатуры.

Александр Молчанов

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».