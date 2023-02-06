В Москве мужчина пытался похитить из мавзолея тело Ленина 31 6.02.2023, 20:28

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Мужчину задержали.

Возле Мавзолея Ленина в Москве ночью 6 февраля задержали подозрительного мужчину. Он заявил полицейским, что пытался украсть тело Владимира Ленина, сообщает телеканал «Вести».

Cтранного мужчину правоохранители заметили на Красной площади около полуночи. Он крутился у Мавзолея, а в какой-то момент подошел к двери и попытался ее открыть. После этого его задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина сказал, что хотел похитить тело Ленина, но, зачем ему это, объяснить не смог.

Задержанный вел себя неадекватно, поэтому ему вызвали психиатрическую помощь. Его госпитализировали.

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