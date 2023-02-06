Старый «забабон» белорусов из детства взорвал TikTok 8 6.02.2023, 22:27

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У видео уже миллион просмотров.

Все мы родом из детства - то есть все, что с нами в жизни происходит: отношение к окружающему миру, наши поступки и привычки во многом зависят от того, что было заложено в детские годы. Особенно привычки - просыпать соль и плюнуть через плечо, постучать по дереву, перепрыгивать «несчастливые» плитки на тротуаре... Одна такая старая привычка белорусов буквально взорвала TikTok, а сайт КП разобрался, в чем ее суть.

Итак, пользователь популярной соцсети под ником @oldhdbits1987 показал всеми миру старую привычку белорусов из детства. Его короткий ролик буквально взорвал TikTok и почти достиг миллиона, а именно набрал более 928 тысяч просмотров.

Привычка это хоть и детская, но и немного мистическая. А именно у белорусов есть поверье, что любые «треугольники» на пути - столб с опорой, столб и отходящий громоотвод, два столба, соприкасающиеся в верхней точке - это чертовы вороты. И пройти через эти чертовы ворота считается плохой приметой, поэтому такой проход лучше просто обойти, а не идти сквозь него.

Поэтому очень часто, стоит только приглядеться, в белорусских городах и деревнях, если тротуар проходит через чертовы ворота, рядом можно увидеть хорошо вытоптанную тропку-обход.

И пользователь TikTok снял на видео убедительное доказательство существования этого суеверия. Короткий ролик мужчина снимал в Марьиной Горке - недалеко от Минска. И на видео действительно белорусы, мужчины и женщины разного возраста, все старательно сходят с удобного тротуара на вытоптанную стежку, обходя чертовы ворота.

- Считается, что если пройти через чертовы ворота, то можно навлечь на себя беду и тогда несчастья просто начнут преследовать человека. Но, если дорогая такая, что чертовы ворота никак нельзя обойти, то здесь, как с черной кошкой - можно пройти, но тогда нужно скрутить фигу или держаться за пуговицу на одежде, - рассказала читательница «Комсомолки» из Минска, тоже соблюдающая старую привычку из детства.

Подписчики TikTok согласились с тем, что тоже соблюдают такую привычку из детства, но заметили, что это не только у белорусов, но у многих людей из бывшего СССР есть такой «забабон», говоря по-белорусски. А пользователи из Казахстана подсказали, что у них тоже есть такое суеверие только ворота называются «бычьи», а не «чертовы».

- А я не верил в «чертовы ворота», пока сам не подловился. Шел в гараж и прошел через чертовы ворота, решил не обходить. Так в дороге машина сломалась, на следующий день обошел «ворота» и все норм, - сказал суеверный подписчик в TikTok.

А еще одна пользовательница соцсети рассказала, что не только обходит стороной чертовы ворота, но еще, идя вместе с мужем, обходит столб с его стороны, чтобы он не разделил пару.

А вы верите в такую примету?

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