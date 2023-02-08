Мытарства агента Гуни 2 Сергей Романов, planeta.press

8.02.2023, 10:42

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Возникает вопрос: кто главнее в кремлевской иерархии?

«Шпионский» статус патриарха РПЦ Кирилла (в миру – Владимира Гундяева) – что называется, секрет Полишинеля. Не является тайной за семью печатями и коммерческая жилка данного персонажа. Зарабатывал контрабандой алкоголя и сигарет. Церковный сан при этом – не помеха. Ничто человеческое отцам российской церкви чуждо не было. И на Солнце бывают пятна.

Жизнеописание деятельности будущего патриарха в Швейцарии становится публичным в момент, когда власти страны рассматривают снятие табу на поставки оружия в Украину.

Такого рода пакости не оставляют выбора даже швейцарским «нейтралам». У тех не остается иного выбора, кроме как поддерживать Украину.

Сам же Кирилл косвенно подтверждает информацию, которая появилась в швейцарских СМИ. Говорит, если куда чаше всего мотался – то именно в Швейцарию.

В своей шпионской молодости Гундяев обзавелся малооригинальным псевдонимом «Михайлов». Почему же не «Гуня», спросите вы? Душевно, по-домашнему, проще. Но советские спецслужбисты решили не искать легких путей.

Формально атеистический характер страны Советов не помешал существованию подконтрольной КГБ церкви (кавычки опциональны).

«Секретом Полишинеля» являются и «трансграничные связи» Гундяева-Кирилла с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Тот, как известно, «работал» в соседней Германии. Разведчик из Путина, которому неприметно доверили управлять домом культуры в Дрездене и столь же неприметный псевдоним «Моль», очевидно, был так себе.

Гундяев же, в отличие от Путина продвигался по службе куда более бодро. Шутка ли, дослужился до советского представительства во Всемирном совете церквей. Но тут важная деталь: российский патриарх — прежде всего кагэбист, переодетый в церковное, а не служитель церкви, который пошел на компромисс с государством, а, значит, и с собственной совестью.

В этой связи вообще неизвестно, кто главнее в иерархии: успешный генерал КГБ Гундяев или мелкий полковник Путин. И кто кому вообще отдает приказы, когда гаснут софиты и телекамеры?

Каково с совестью у Патриарха Войны – в предыдущих абзацах. Но у служителей советско-российских спецслужб все просто: каждый из них отрекается от общеморальных и общечеловеческих функций. Теперь они – просто Функция. Функция Путина – воевать против Украины, функция Гундяева – освящать войну против Украины.

Власть ФСБ, естественной преемницы КГБ в России – материя абсолютная. Чекисты поработили не только тела россиян, но и их души. Их мотивация – не власть сама по себе (будь она телесной или же духовной). И Путин, и Гундяев, находясь на своих должностях, щедро «доят» Россию. Залезая в карманы и к верующим, и к неверующим. Их Бог – стабильная западная валюта. Идеалы христианства и человеколюбия на втором этаже, в отделе фантастики.

Российского президента неформально считают самым богатым человеком Европы. Российский патриарх точно не самый бедный европейский клирик. И пока кгбшник в костюме отдает приказы воевать, кгбшник в рясе берет под козырек. Кто бы ни был главным в иерархии – ФСБ, как и любая мафия, все еще считает себя бессмертным.

Сергей Романов, planeta.press

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