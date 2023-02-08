Российские войска потеряли боеспособность под Угдедаром 3 8.02.2023, 11:13

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ВСУ разбили штурмовые колонны РФ на марше.

Российские войска, сконцентрированные для взятия Угледара в Донецкой области, утратили боеспособность, убежден военный эксперт Александр Коваленко.

Российская армия продолжает безуспешные попытки штурмовать Угледар, который находится под полным контролем ВСУ. После тяжелых потерь последних дней оккупанты уже меньше рвутся вперед. За штурм города отвечают подразделения 42-й МСД 58-й ОВА, 40-й и 155-й МП ТОФ и 136-й МСБр с резервом батальонов 37-й, 36-й МСБр, а также наемники министерской ЧВК «Патриот».

Оккупанты ежедневно пытаются прорвать борону украинских защитников, но их действия носят суицидальный характер. Потери врага на этом направлении зашкаливают, боеспособность падает с каждым днем.

«Из ЧВК «Патриот» планировали сделать звезду захвата Угледара, дабы утереть нос Пригожину... В общем, получилось все через одно место, поскольку тактика РОВ не изменилась с ноябрьского суицидного рывка на Угледар", - пишет Коваленко в Тelegram.

Противник продолжает атаки небольшими группами пехоты, прикрываемые артиллерийским и танковым огнем с закрытых позиций, однако безуспешно - ВС РФ не решаются проводить крупномасштабные атаки.

Предыдущие марши колонн техники закончились провалом: российские БМП-1/2 и МТ-ЛБ с живой силой были разбиты, даже не доехав до линии соприкосновения.

«Практически все подразделения, принимавшие участие в нынешней попытке захватить Угледар, утратили свою боеспособность и нуждаются в выводе для восстановления оной в тылу», - подчеркивает Коваленко.

Эксперт считает, что россияне могут предпринять третью попытку штурма города только при восполнении группировки свежим «пушечным мясом».

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