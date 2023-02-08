«37 рублей — и хата ваша» 8 8.02.2023, 12:38

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Какие дома в Беларуси можно купить за бесценок.

Для тех, кто мечтает о своем домике в деревне за небольшие деньги, у нас хорошие новости — Единый реестр пустующих домов за месяц работы пополнился десятками объектов недвижимости, которые можно купить или с аукциона, или за одну базовую величину. Среди них журналисты realt.by обнаружили немало интересных вариантов, которые при минимальных затратах на покупку можно использовать под дачу.

Напомним, что Реестр создан госорганами для выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов. В него попали объекты недвижимости, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые решено продавать.

В Минской области в базе 14 домов готовы к продаже за символические 37 рублей или с аукциона. Торгов бояться не стоит — если вы будете единственным заявителем, то сельсовет продаст его по начальной стоимости, а она не сильно кусается.

Если вам нравится Вилейское водохранилище, то можно купить дом в деревне Нестёрки — она находится рядом с береговой линией. Дом деревянный, износ оценен на 37%. Размер участка — 10 соток. Информация о стоимости отсутствует, сказано лишь, что продажа через аукцион.

В Жарах, в Вилейском районе, дом продадут за 2900 рублей. Как он выглядит, можно понять по этой фото ниже:

В Добровичах хата на 48 «квадратов» стоит 3100 рублей. Судя по фото, это практически хутор, размер участка 15 соток.

Есть и настоящий хутор в Озеродовичах — судя по карте, рядом совсем нет соседей. Стоимость — 3300 рублей. На участке еще сарай и колодец имеются.

В Логойском районе, в лесной тупиковой деревне Лядо дом продадут за 37 рублей. На вид еще крепкий.

В Витебской области в реестре значатся 23 дома, готовых к продаже. Край озерный и здесь можно найти место под дачу на берегу.

Вот, например, дом в деревне Залавки в Глубокском районе, рядом с лесным Гулидовским озером. 37 рублей на стол и он ваш.

Загорцы в Лепельском районе — почти остров между пяти (!) озер. Начальная стоимость домика на 37 м2 - 2200 рублей.

В Нарушево, на берегу одноименного озера продается добротный дом с аукциона с начальной ценой 600 рублей.

Дом и баню на аукцион выставили в Домжарицах рядом с Бегомлем. Места интересные — рядом протекает река, за ней озеро. И леса вокруг. Торги, кстати, состоятся уже скоро — 27 февраля. Начальная стоимость — 3 600 рублей.

В Брестской области 26 пустующих домов на продажу. И среди них тоже есть много вариантов, на которые можно обратить внимание.

Например, дом в Миловидах возле Баранович может стать вашей дачей за 810 рублей.

Много пустующих домов в Малоритском районе. Это конечно, далековато для дачи минчанина, но мы обратили на состояние хат — некоторые срубы строились еще «за польским часам», но отлично сохранились. Вот, например, этот дом лесных Отятах — смолистый сруб, металлическая кровля, крепкие сараи. И за все это — всего 37 рублей.

В Могилевской области 21 пустующий дом на продажу и все без аукциона. Интересно, что в списке больше всего хат из Круглянского района. При этом в реестре этой области лишь малая часть объектов имеет фотографии.

В Гродненской области выбор не велик — всего 8 домов на продажу. Есть дом в самом Гродно, но он с нюансами: половина сгорела, вторая в руинах. И тем не мене начальная стоимость аукциона — 5 100 рублей. Можно было бы подумать, что ценность представляет земля под ним, но в реестре говорится, что участок 5 соток не зарегистрирован.

В Гомельской области к аукциону подготовили три дома с начальной стоимостью от 1400 рублей. Локации «рыбацкие» — они находятся недалеко от рек Днепр и Березина. Но фото нет, поэтому трудно даже предположить, в каком состоянии эти объекты. Аналогичная ситуация и с домами, которые можно купить за 37 рублей без аукциона — их 9 штук, но мы понятия не имеем, что за они.

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