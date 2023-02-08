Сепаратист Губарев объявил россиянам «вендетту» из-за пропагандиста Мангушева 6 8.02.2023, 14:40

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Среди оккупантов начались «разборки».

Поступившая сегодня информация о смерти одиозного российского пропагандиста Игоря Мангушева (позывной «Берег») вызвала новые разборки среди россиян, устроивших между собой громкий скандал.

С заявлением выступил российский сепаратист с Донбасса Павел Губарев, который воюет в одном из подразделений российской армии против Украины, сообщает dialog.ua.

Губарева настолько потрясла смерть Мангушева от рук российских военных, что он потребовал кровной мести для ее виновников.

Более того, Губарев заявляет, что знает фамилии людей, которые принимали решение о ликвидации Мангушева, и других российских наемников Донбасса.

«И все мы хорошо знаем, кто за этим стоит. Время платить по счетам неумолимо приближается», - заявил он, угрожая возмездием.

Комментируя заявление Губарева, украинский журналист и блогер Денис Казанский отметил, что разборки россиян друг с другом показывают реальную картину «русского мира», который с 2014 года пытается захватить Украину, распространяя свои порядки и на нее.

«Ну и как, много вы уже расследовали и наказали за 8 лет, идиотина? Давно известный факт состоит в том, что любой профессиональный россиянин может сколько угодно призывать к зверствам и убийствам в другой стране, может сколько угодно требовать убийств украинцев, казахов и латышей, но вся эта свирепость в миг исчезает при виде собственного барина или жандарма, поэтому вы проглотили расправы над вашими соратниками в 2014-2015 гг, и ничего не сделали. И сейчас тоже проглотите и не сделаете ничего», - отметил Казанский.

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