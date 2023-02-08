Тадеуша Кондрусевича готовят к операции 1 8.02.2023, 20:19

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Тадеуш Кондрусевич

Верующих просят молиться за его здоровье.

На сайте Chatolic.by появилась информация, что архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минского и Могилевского на пенсии, в ближайшее время ждет операция.

Согласно официальному сообщению Минско-Могилевской метрополии, «по результатам медицинских исследований, которые в профилактических целях прошел архиепископ эмерит Тадеуш Кондрусевич, консилиум врачей дал заключение о необходимости проведения операции. С этой целью в ближайшее время архиепископ Тадеуш Кондрусевич в медицинском стационаре пройдет дополнительную диагностику, после чего ему будет сделана операция с последующим лечением и реабилитацией, которые могут занять определенное время».

Поставленный Тадеушу Кондрусевичу диагноз не называется.

Высказывается надежда, что в результате лечения архиепископ Тадеуш Кондрусевич как можно скорее восстановится, верующих просят молиться за его здоровье.

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