Зеленский: Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты 8.02.2023, 22:40

Полный текст выступления президента Украины в парламенте Великобритании.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время неанонсированного визита в Лондон выступил с обращением к парламенту Великобритании. Президент Украины выступал перед членами Палаты общин и Палаты лордов в старейшем зале Вестминстерского дворца, отметил Sky News. По наблюдениям канала, Зеленский – первый иностранный лидер, который выступил в этом зале с 2012 года. Заместитель политредактора Sky News Сем Коутс считает, что президенту Украины «удалось произнести речь, которая могла быть произнесена только перед этой аудиторией». Он назвал выступление Зеленского «одним из лучших ораторских произведений, которые когда-либо слышал».

«Гордон» приводит полный текст выступления.

Народ Соединенного Королевства и его почетные представители!

Все жители Англии и Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии!

Всех земель, которые были домом для храбрых душ с тех пор, как возникла Европа!

Я прибыл сюда и стою перед вами от имени храбрых. От имени наших бойцов, которые сейчас находятся в окопах и под ударами вражеской артиллерии. От имени наших зенитчиков и всех защитников неба, которые оберегают Украину от вражеской авиации и ракет. От имени наших танкистов, воюющих за возвращение нашей законной границы. От имени наших призывников, которые сейчас проходят подготовку, в частности здесь, в Великобритании – спасибо, Британия – и которые затем будут отправлены на фронт – квалифицированные, экипированные и готовые к победе.

И от имени каждого отца и каждой матери, которые ждут своих храбрых сыновей и дочерей домой с войны.

Господин спикер!

Помните, чуть больше двух лет назад мы виделись с вами здесь, в парламенте. Для меня это была большая честь. Мы пили чай. Говорили о наших людях, наших странах, политических традициях Украины и Великобритании.

Господин премьер-министр! Риши!

Когда мы с вами сегодня виделись, я сказал вам, что расскажу в своем выступлении в парламенте одну историю. Историю о моих ощущениях во время моего первого визита в Лондон как президента осенью 2020 года.

Была насыщенная программа. Королевские высочества Уильям и Кэтрин. Букингемский дворец. Авианосец британских Королевских военно-морских сил. Вестминстер. Даунинг-стрит. И, конечно, военные комнаты. Там есть кресло. Известное кресло Черчилля.

Работник музея улыбнулся и предложил мне сесть в это кресло. Кресло, из которого отдавались военные приказы. И спросил, что я чувствую. И я сказал, что, безусловно, что-то почувствовал.

Только сейчас я знаю, что это было за чувство. Все украинцы его очень хорошо знают. Это чувство того, как храбрость проводит тебя через самые невероятные трудности, чтобы в конце концов вознаградить тебя победой.

Дамы и господа!

Я благодарю вас за вашу храбрость! Большое спасибо от всех нас! Да, пожалуйста, все аплодисменты вам!

Лондон был с Киевом с первого дня! С первых секунд и минут полномасштабной войны.

Великобритания, ты начала помогать, когда мир еще не успел понять, как реагировать. Борис, ты объединял других, когда это казалось совершенно невозможным. Благодарю тебя.

Вы все тогда показали вашу смелость и характер. Сильный английский характер.

Вы не поступились Украиной. А значит, вы не поступились своими идеалами. А значит, вы не поступились духом этих великих островов. Благодарю вас!

Наши страны видели разные времена. Наши народы защищали свободу во Второй мировой войне. Нас разделял железный занавес. Наши люди пережили кризисы и рост, инфляцию, периоды социальных потерь и социальных достижений.

Было тяжело, но мы всегда находили в себе силы и выдержку, чтобы двигаться вперед и добиваться результатов.

И это – основа наших и ваших традиций.

Украинцы и британцы победили страх войны и получили время насладиться миром.

С чем бы мы не сталкивались на разных этапах нашей и вашей непростой истории, и вы, и мы, и все человечество добились одного результата: зло проиграло.

Мы всегда будем побеждать зло. Это лежит в основе наших – но также и ваших – традиций.

Однако горизонт никогда не остается надолго чистым. Как только старое зло побеждено, новое пытается поднять голову.

Чувствуете ли вы, что и на этот раз зло падет? Я вижу это в ваших глазах сейчас. Мы думаем с вами одинаково. Мы знаем, что свобода восторжествует. Мы знаем, что Россия проиграет. Мы знаем, что победа изменит мир! И это будет изменение, в котором мир давно нуждается.

Соединенное Королевство вместе с нами идет к важнейшей победе за время нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны.

После нашей с вами победы любой агрессор – независимо от размеров – будет знать, что его ждет, если он посягнет на международный правопорядок.

Любой агрессор, который попытается подвинуть границы силой. Который будет нести разрушение и смерть другим народам. Который попытается продлить свою диктатуру благодаря чужой крови в преступных и неспровоцированных войнах, как это делает Кремль. Любой агрессор проиграет.

Дамы и господа!

Мы уже добились значительных результатов. И мы должны приложить все усилия, чтобы превратить наши достижения в фундамент будущей архитектуры глобальной безопасности.

Мир нуждается в вашем, Британии, лидерстве так же, как он нуждается в украинской храбрости.

Когда началось полномасштабное вторжение, мы вместе с вами, Великобритания, вместе с США и другими союзниками сформировали настоящую коалицию друзей. Это очень важно.

Вы были среди тех немногих, кто помог еще до начала широкомасштабного вторжения – именно так, как это будет необходимо каждый раз в будущем, чтобы предотвратить агрессию…

Вы стали помогать превентивно.

Мы должны сделать этот принцип превентивной помощи тому, кому грозит агрессия, и превентивным санкциям против угрожающего агрессией, базовым принципом мировой антивоенной политики.

Мы создали коалицию NLAW и Javelin, остановивших продвижение российской армии с первого же дня вторжения.

Мы создали коалицию артиллерийских снарядов и коалицию противовоздушной обороны, которые позволяют нам спасать жизнь гражданского населения, наших женщин, детей и пожилых людей в наших городах от жестокой российской оккупации и ракетного террора.

Мы создали мощную санкционную коалицию. Ваше лидерство в защите международного правопорядка путем санкций против государства-террориста не вызывает сомнений. И мы должны пройти по этому пути до того момента, когда Россия будет лишена какой-либо возможности финансировать войну.

Самое важное, что вместе с G7 мы создали коалицию ценностей. Коалицию, которая защищает мировой порядок, основанный на правилах и правах человека.

Коалиция, которая сработает так, что в мире со временем просто не останется «серых» зон, где жизнь человека не имеет значения.

Каждый, кто инвестирует в террор, должен за это отвечать. Каждый, кто инвестирует в насилие, должен возместить ущерб пострадавшим от террора, агрессии или других форм государственного насилия.

На таких принципах базируются наши предложения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и специальному компенсационному механизму, который возместит ущерб от войны за счет российских активов.

Справедливость – один из десяти элементов нашей формулы мира, которую предложила Украина и поддержала Британия. Я благодарю вас за вашу готовность применить формулу!

Как я уже говорил, сейчас украинские солдаты учатся в Британии. В частности, управлять танками Challenger. Вашими основными боевыми танками. Это танковая коалиция в действии, и я благодарю тебя, Риши, спасибо за этот мощный оборонный шаг – за танковую помощь.

Коалиция ракет дальнего радиуса действия – новейшая из всех. Она позволит нам заставить зло полностью отступить из нашей страны, уничтожив его тайники в глубине оккупированных территорий.

И это все – не только об оружии. Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно отстаивает свободу. И таким образом прокладывает путь к новой истории. Истории мира, который умеет быть скорым в помощи. Который умеет быть действенным в обороне. Который умеет быть принципиальным в темные времена. Который добросовестно выполняет договоры и договоренности. Который не дает преступникам уйти от правосудия. Который умеет преодолевать право вето, если им злоупотребляют. Который умеет не бояться и побеждать.

Такой должна быть новая реальность свободного мира! Я уверен в этом.

Однако зло все еще рядом, и битва продолжается. Да, мы знаем, чем она закончится и как мы будем чувствовать себя в день победы.

Каждый день мы продолжаем платить жизнями, болью и слезами за приближение победы. Жизнями наших героев, которых мы теряем в боях. Жизнями наших героев, которые ежедневно берут на себя смертельные риски, чтобы спасти как можно больше наших солдат и гражданских.

Сегодня я буду иметь честь встретиться с его величеством королем. Для меня это будет особый момент. В частности, потому, что я передам ему от всех украинцев слова благодарности за поддержку, которую его величество оказывал им, когда еще был принцем Уэльским.

Я также намерен сказать ему кое-что очень важное для будущего не только Украины, но и для будущего Европы. В Великобритании король – пилот военно-воздушных сил. А в Украине сегодня каждый пилот военно-воздушных сил – это король для нас, для наших семей.

Потому что их так мало, они так ценны, что мы, подданные наших королей, делаем все возможное и невозможное, чтобы мир обеспечил нас современными самолетами, чтобы расширить возможности и защитить пилотов, которые будут защищать нас.

Я горжусь нашими воздушными силами. И я привез вам подарок от вас, Британия. Откройте, пожалуйста. Я объясню. Это шлем настоящего украинского пилота. Он один из самых успешных наших асов. И он – один из наших королей. А на шлеме надпись: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Я верю, что этот символ поможет нам сформировать нашу следующую коалицию – коалицию самолетов.

Обращаюсь к вам и миру с простыми, но очень важными словами. Боевые самолеты – для Украины! Крылья – для свободы!

Великобритания!

Мы с вами одинаково хотим мира, но вынуждены противостоять ярости, стремящейся лишить нас навсегда и мира, и всего прочего, что ценно в жизни.

К сожалению, человеческая природа позволяет злу созревать. Затем оно выступает против человечества. Оно разрушает и убивает. Оно начинает агрессию и ломает человеческие жизни.

Мы с вами уже боролись вместе против такого зла. У нас уже есть опыт побед над злом, которое порождает человеческая природа.

Я не говорю сейчас, что после этой войны уже никаких войн не будет. Невозможно полностью стереть зло из человеческой природы. Но в наших силах – гарантировать словами и делами, что светлая сторона человеческой природы победит. Ту сторону, которую мы с вами разделяем. И это – превыше всего.

Благодарю за внимание! Спасибо за поддержку!

Уходя из парламента Британии два года назад, я благодарил вас за прекрасный английский чай. Сегодня, уходя из парламента, я хочу поблагодарить всех вас заранее за английские самолеты.

Кстати, скоро пять часов.

Да здравствует Великобритания и да здравствует король!

Слава Украине!

Чтобы так и было, должна быть справедливость.

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