«Мощный старик» теряет форму
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 9.02.2023, 8:39
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Как же так, Николай Платоныч?
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о том, кто подорвал три нитки газопровода «Северный поток» 26 сентября 2022 года.
Ну, вы даете, Николай Платоныч … Как же так? Ведь уже все известно. Спустя четыре дня после теракта, 30 сентября 2022 года Путин четко указал на виновных:
«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры»
Ведь не может великий геополитик говорить неправду. Или может? Что у вас там, на верхах, творится? В чем причина такого разнобоя? Или секретарю Совбеза не все докладывают?
А разведка наша где? Что так топчется долго? Нет уже Штирлица и Чапман на секретной работе. Или руководство слабеет.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»