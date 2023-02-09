«Ник и Майк»: Лукашенко «поправят» на ковре в Кремле 9.02.2023, 10:28

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ФОТО: ТАСС

Синие губы станут иссиня-черными.

Визит Владимира Зеленского в Лондон и Париж принес немало неприятных сюрпризов для агрессора. В рамках европейского турне будет также и встреча с Шольцем, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

А это значит, что будет больше танков. Дальше – самолеты. Плюс обучение и подготовка персонала, который, впрочем, и так проходит обучение по различным специальностям. Каждый новый этап поставок вооружений приносил перелом на фронте. Самолеты могут сделать эту разницу решающей.

Что важно: эти поставки не одномоментная акция, а запланированные и разнесенные во времени действия, не оставляющие дыр в военном потенциале. Военное сотрудничество перешло в формат «ни дня без воя на болотах». То есть с марта 2023 года не будет момента, когда агрессоры будут иметь основания полагать, что в апреле не будет «Хаймарсов» (тем более, что, по данным пропаганды, их уже меньше, чем 0), а в июле закончатся «Леопарды». Начиная с конца февраля количество техники будет последовательно возрастать, а номенклатура постоянно расширяться.

Темы, которые находятся «под запретом», находятся там, лишь чтобы российской пропаганде было, что обсуждать в формате «Запад кидает Украину». Не забываем, что война идет еще и информационная. Которая также позволяет выявлять агентуру и полезных идиотов. Действительно незатушенный окурок с Лиговки последовательно и очень быстро уничтожает то, что СССР и Россия создавали целое столетие.

Соответственно окно для того, чтобы гопник продолжил войну в том стиле, в котором начал - «бей, когда у тебя максимум сил» - осталось фактически не более двух месяцев. В реальности февраль-март.

Кстати, синепалый синегуб свой «большой разговор» перенес. Как мы и писали, до выступления окурка этот «разговор» не имеет смысла. Тем более, что отдых в ОАЭ внес свои коррективы, склонив чашу весов в сторону «транзита» и «переворачивания страницы».

Теперь ждем пока курс синепалого поправят в партере на ковре в Кремле, а синие губы станут иссиня-черными. Два центра силы кинуть одновременно не получится. Получится ли кинуть белорусский народ - вопрос все еще открытый.

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