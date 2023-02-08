СМИ: Лукашенко внезапно отменил «большой разговор»2
- 8.02.2023, 11:55
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Мероприятие анонсировалось на выходных.
«Салiдарнасць» пишет, что Лукашенко отменил «большой разговор» с журналистами.
Мероприятие, которое должно было состоятся 14 февраля, отменено. Об этом было заявлено журналистам, попытавшимся аккредитоваться на пресс-конференцию.
Что стало причиной отмены и будет ли перенесен «большой разговор» на более поздний срок, неизвестно.
На выходных пресс-служба Лукашенко анонсировала большую пресс-конференцию, в ходе которой правитель в прямом эфире будет общаться с журналистами, блогерами и представителями общественности.