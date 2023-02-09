Российский фигурист Костомаров, которому ампутировали стопы, может остаться и без рук 9.02.2023, 12:25

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Роман Костомаров

У поддержавшего войну спортсмена прогрессирует гангрена.

Известный российский фигурист Роман Костомаров потерял стопы, а теперь ему грозит ампутация рук. Ранее российские СМИ утверждали, что спортсмену могут отрезать лишь пальцы на ногах, однако уже сообщается, что он лишился обеих стоп, передает УНИАН.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает оставаться в реанимации под пристальным присмотром врачей», - рассказывал российскому изданию StarHit источник.

Однако вскоре «радужные» прогнозы об улучшении состояния Костомарова улетучились. Стало известно, что потерявший стопы фигурист может остаться и без рук.

Состояние Костомарова

По данным российских СМИ, у Костомарова прогрессирует гангрена. У фигуриста развились некроз и сепсис, а потому врачи настаивали на ампутации. Они хотели отрезать ногу по колено, но в итоге ограничились стопами. Теперь же догадки строятся о том, лишится ли Костомаров кистей или же ему ампутируют руки по локоть или же по плечо.

Врачи считают, что на этом проблемы фигуриста не закончатся. Российский спортсмен может погибнуть.

«Может начаться почечно-печеночная недостаточность. Скорее всего, в ноге явление полного некроза, которое не полежит лечению, и это дает интоксикацию всего организма. Это очень серьезно, поверьте. Взять, например, ожоговых больных. Они, как правило, погибают не от того, что у них большая площадь ожога, а от отказа внутренних органов - почек, печени», - рассказал российскому изданию «КП» врач.

Что Костомаров говорил о полномасштабной войне РФ против Украины

На фоне всего этого в сети припоминают Костомарову его заявления о полномасштабной войне. В конце февраля 2022 году фигурист публично обвинял российских звезд, которые не поддержали агрессию Путина. Костомаров утверждал, что считает таких артистов «предателями».

Напомним, в ночь на 10 января Олимпийский чемпион и бывший партнер Татьяны Навки по танцам на льду попал в больницу с подозрением на воспаление лёгких. Оказалось, что он нырял в прорубь.

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