Повар не для всех 2 9.02.2023, 13:18

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Что известно о секретных «делах» Пригожина и его конфликте с элитами РФ.

В год войны пригожинские компании по организации питания разбогатели: они получили госконтракты на рекордную сумму почти в 100 млрд рублей, пишет российское издание «Верстка».

Пригожин расширяет свои владения, обслуживая военные городки: он получил несколько гектаров земли и десятки объектов недвижимости в Подмосковье.

Он продолжает скупать земли и строиться и в Петербурге: общая площадь его особняков составила 6 тысяч кв. м.

Однако делать бизнес в родном городе ему мешает губернатор Беглов: именно этим объясняются публичные нападки «повара Путина» на губернатора.

Зато у Пригожина наладились отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным и его окружением. Бизнесмен помог сформировать «московский» полк добровольцев.

Бизнесом занялся и сын Пригожина Павел: он владеет бизнес-центром Sinop на Синопской набережной; одна лишь земля под зданием стоит более 1,2 млрд рублей.

Не все во власти благоволят Пригожину. Его ресторан в здании правительства России был закрыт после прихода в Белый дом Михаила Мишустина.

Пищевая цепочка

«Я, Пригожин Евгений Викторович, горячо поддерживаю спецоперацию на Украине и готов далее поддерживать ее как идеологически, так и материально. Что касается жителей Рублевки и других злачных мест, им стоит не менее 50 % своих средств потратить на поддержку спецоперации», — так в конце июня владелец ЧВК «Вагнер» отреагировал на вопрос журналистов о поддержке войны среди элиты.

Ответов от жителей Рублевского шоссе на предложение Пригожина не последовало. Впрочем, бизнесмен и сам мог бы потратить не менее 50 % средств своей семьи на поддержку «спецоперации» — и не остался бы обездоленным.

В 2022 году Пригожин стал одним из главных участников войны в Украине. На этом фоне резко выросли размеры его контрактов в самой России. Основным способом заработка внутри страны остаются госконтракты на поставку питания в учреждения социальной сферы.

За прошлый год связанные с Евгением Пригожиным компании, по подсчетам «Верстки», получили госконтракты на организацию питания почти на 100 млрд рублей (91,5 млрд). Это рекорд за все время работы фирм. Для сравнения: суммарно за десять лет —с 2011 по 2021 год — компании, связанные с «поваром Путина», выиграли тендеров на 184,6 млрд рублей. Все эти деньги Пригожин получил в Москве и Московской области.

Какие контракты получили компании Пригожина

Больше всего контрактов в 2022 году — на 25 млрд рублей — получило ООО «Руссоцкапитал». Эта компания стала участвовать в конкурсах на поставку школьного питания в 2019 году — после того, как заявки на тендеры перестали подавать принадлежавшие Евгению Пригожину «Конкорд–М» и «Комбинат питания „Конкорд“» (в 2019 году компания сменила собственника, а в 2020 — название). Фирма, по данным на 2019 год, входила в «Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения», которая принадлежала еще двум компаниям Пригожина — «АВК» и «Продфутсервис».

Компания «Верона» в 2022 году получила госконтрактов на 18 млрд рублей. ЗАО «КДП» обеспечила контрактов на 17 млрд рублей. Один из главных заказчиков — Международный детский центр «Артек». Кроме того, фирма поставляет питание в несколько столичных школ. Еще одна — «Вилмап» — получила контрактов на 7,4 млрд рублей. Компания «Школьник-ЮЗ» выиграла тендеров на 10,6 млрд рублей. О связи фирмы с Пригожиным в 2016 году писал «РБК».

Еще одной компанией, получившей подряды, стала «Вито–1». Ее связали с Пригожиным в расследовании Антикоррупционного центра партии «Яблоко». «Вито–1» также входила в «Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». В 2022 году фирма победила в тендерах на общую сумму почти 9 млрд рублей.

Несколько компаний выиграли практически все тендеры на обеспечение питания в столичных медучреждениях и объектах, подведомственных столичному департаменту здравоохранения. ООО «АВК» получила госконтрактов на 4,4 млрд рублей, ООО «Социальное питание Центр» — на 137 млн рублей и «Продфутсервис» — на 42 млн рублей.

Дружба с Собяниным

Евгения Пригожина действительно связывают довольно теплые отношения с московским руководством, рассказал «Верстке» источник в столичной мэрии. Еще с того момента, как он в 2018 году помог мэру Сергею Собянину переизбраться на этот пост, они начали достаточно плотно общаться, сообщил он. Сотрудничество с мэрией и помогает Пригожину получать многочисленные контракты на питание для школ и детсадов: по данным на 2021 год, за десять лет связанные с ним компании получили 94,8 % контрактов на школьное питание. При этом к качеству предлагаемой еды неоднократно были претензии.

Так, в 2021 году после апелляции Мосгорсуд обязал комбинат питания «Конкорд» Пригожина и компанию «ВИТО–1», которую с ним связывали журналисты, выплатить компенсации на общую сумму более 1,5 млн рублей родителям отравившихся в детских садах детей.

В продукции компаний «кремлевского повара» для школ и детских садов находили тараканов (в емкости для манной каши), привкус «технического масла с застарелой свеклой и неприятным запахом» в борще, кишечные палочки.

В конце 2021 года московская школа № 1279 «Эврика» подала иск к компании «Школьник-ЮЗ». Проверкой Роспотребнадзора было установлено, что поставщик еды нарушал санитарные нормы: сырые овощи проносились через варочный цех, а суточные пробы от готовой еды не брались. Но в иске школе было отказано.

Пригожин «хорошо общается» не только с самим Собяниным, но и с наиболее влиятельными заммэра столицы — с главой департамента торговли и услуг Москвы Алексеем Немерюком и с заместительницей мэра по вопросам социального развития Анастасией Раковой (ее называют правой рукой градоначальника и «хозяйкой города»). Об этом «Верстке» сообщил еще один собеседник в столичных властях. Сотрудничество с Немерюком приносит «кремлевскому повару» большую пользу. Департамент по торговле курирует в Москве фактически все, связанное с товарооборотом, в том числе и продуктов питания.

По информации одного из источников, Пригожин «приложил руку» и к организации «собянинского полка». Это добровольческий батальон, сформированный вскоре после начала войны и финансируемый из городского бюджета. Отношения мэра Москвы и бизнесмена собеседник «Верстки» назвал «неомраченными».

Как Пригожин забрал у Минобороны гектары земли в Подмосковье

Евгений Пригожин зарабатывает на строительстве и обслуживании военных городков — в том числе для российского Минобороны. Главной компанией в этой схеме является петербургское ООО «Мегалайн», аффилированное с миллиардером (сам Пригожин фактически подтверждал эту связь в 2022 году). В 2015–м «Мегалайн» получил контракты на коммунальное обслуживание военных городков в Московской, Брянской и Тверской областях. Кроме того, компания начала строительство военного городка в приграничном с Украиной городе Валуйки Белгородской области. Стоимость контракта составляла 3,3 млрд рублей. Одним из заказчиков работ в Валуйках было «Главное управление обустройства войск», подведомственное Минобороны. «Мегалайн» выполнил все работы, но ГУОВ не заплатил компании более 300 млн рублей. Фирма Евгения Пригожина подала иск в арбитражный суд. Как следует из материалов дела, стороны в итоге пришли к мировому соглашению. ГУОВ обязался передать «Мегалайну» большое количество недвижимых объектов в подмосковном Щелково общей площадью 64 тысячи кв. м. В том числе земельные участки, солдатскую казарму, солдатскую столовую, клуб, учебное здание, плац, склады стройматериалов, лесопилку и другое.

Как следует из кадастровых выписок (есть у «Верстки»), все эти объекты перешли в собственность «Мегалайна» за два месяца до войны — в конце 2021 года. При этом в документах стоимость некоторых объектов серьезно занижена (например, здание солдатской столовой МО оценило в 8,2 млн рублей, хотя его кадастровая стоимость составляет 44,8 млн, по данным Росреестра; площадки бетонные у лесоцеха МО оценило в 518 тысяч рублей, а их реальная кадастровая стоимость — в 40 раз выше и составляет 21,1 млн). По подсчетам «Верстки», суммарно вся недвижимость, переданная «Мегалайну», стоит около 466 млн рублей, хотя Минобороны оценило ее всего в 328 млн. Таким образом, российский бюджет на этой сомнительной сделке мог потерять более 138 млн рублей.

Как Пригожина отстранили от Белого дома

Далеко не у всех в элите Евгений Пригожин вызывает священный трепет. В 2020 году Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Новый премьер Михаил Мишустин назначил на ключевые посты в Белом доме своих соратников. Главой аппарата правительства стал его зам по Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко. Аппарат правительства помимо прочего отвечает в том числе за размещение тех или иных служб на территории здания правительства на Краснопресненской набережной.

Неожиданной жертвой этих перестановок оказался расположенный на 12–м этаже ресторан «Кабинет 1237». Его без конкурса и тендеров открыл Евгений Пригожин еще в 2009 году, когда премьером был Владимир Путин. Ресторан вызывал у обитателей правительства смешанные чувства. Его отличали красивые виды на Москва-реку и более разнообразное, чем в привычных столовых, фьюжн-меню с русской, японской и итальянской кухней. Бывший сотрудник Белого дома вспоминает, что ресторан отличало «нестабильное и медленное обслуживание», также ему известно о нескольких случаях отравлений, в том числе одного вице-премьера.

Спустя полгода после прихода команды Мишустина ресторан поменял владельцев, рассказали «Верстке» два сотрудника аппарата правительства. Теперь за обеды и ужины чиновников отвечает давний знакомый Мишустина ресторатор Аркадий Новиков.

Один из собеседников «Верстки» отмечает, что в смене контроля за рестораном есть и утилитарная причина. «С любым рестораном в Доме правительства все время есть вопрос, условно говоря, кто ставил прослушку», — уточнил он.

Пригожин в стране НАТО

Сегодня подконтрольные Пригожину петербургские СМИ (например, «Невские новости») называют его «патриотом России», который «реализовал в Петербурге несколько десятков инвестиционных проектов», а также «помогал Александру Беглову стать губернатором Санкт-Петербурга». Но умалчивают о том, что одна из компаний Пригожина, созданная в 90–е годы, размещалась отнюдь не в РФ, а в стране НАТО.

В октябре 1998 года в Чехии была зарегистрирована компания RT-Consulting, занимающаяся покупкой товаров для их последующей перепродажи. Ее учредителями стали два человека — Евгений Пригожин и его жена Любовь, следует из документации юрлица. Там же было указано, что супружеская пара зарегистрирована в Чехии — в квартире на улице Ruska, находящейся в городе-курорте Теплице. Забегая вперед, стоит сказать, что эта жилплощадь сегодня не принадлежит Пригожиным, архивных данных по ней найти не удалось.

Компания просуществовала более 8 лет и была ликвидирована по решению суда. Причиной стал тот факт, что она перестала подавать отчеты и не отвечала на звонки контролирующих органов.

Почему Пригожин поругался с Бегловым

В родном Петербурге рынок госконтрактов Пригожину недоступен. Последний раз он работал здесь в 2011 году. Тогда «Конкорд» заключил договоры на поставку питания с 14 школами, однако через год работа завода компании в Янино, выпускавшего обеды для школьников, была приостановлена из-за претензий директоров школ к качеству продукции.

На выборах нового губернатора Санкт-Петербурга Пригожин в 2019 году активно поддерживал кандидатуру Александра Беглова. Но потом отношения внезапно испортились. Их ссору с Бегловым стали обсуждать в начале 2022 года, когда СМИ, в первую очередь, принадлежащие самому Пригожину, критиковали петербургское правительство за проблемы с уборкой снега и мусора. Тогда же лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (он, вероятно, также получил деньги от «кремлевского повара») записал клип на фоне переполненного мусорного контейнера с критикой питерских властей и «бегловской лопаты». Конфликт с тех пор шел по нарастающей, Пригожин даже написал жалобу на губернатора в генпрокуратуру.

Причин для конфликта источники «Верстки», близкие к властям Петербурга и в федеральной власти, называют несколько. Главная из них, которая вылилась в публичную плоскость, — срыв проекта редевелопмента набережной зоны «Горская» на берегу Финского залива стоимостью в 60 млрд рублей. Сначала контракт достался Пригожину. В 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме власти города с большой помпой подписали контракт на застройку бывшей промзоны с пригожинской «Мегалайн». Но уже через год контракт был разорван, а проект передали структурам «Газпрома».

Помимо этого Пригожин претендовал на реконструкцию здания Конюшенного ведомства в центре Петербурга (сейчас этот роскошный исторический ансамбль находится в полузаброшенном состоянии) и создание паркового комплекса «Тучков буян». Ни один из этих проектов не был реализован, и структуры Пригожина в них не участвуют.

Пригожин хотел бы вернуться и на рынок питания северной столицы. «Недодали», — прокомментировал знакомый с ситуацией собеседник «Верстки» в российском парламенте. Другой, близкий к региональным властям, предположил, что «кремлевский повар» рассчитывал после губернаторских выборов в Петербурге в 2019 году «сделать город своим» в плане контрактов на детское и школьное питание, а также закупок, связанных с арендой и реконструкцией исторических зданий. Ему это не удалось, несмотря на обещания Беглова, и теперь Пригожин мстит, посчитал источник.

Как Пригожин скупает имущество в Петербурге

Если в Москве Пригожин зарабатывает на госконтрактах, то в родном городе основной доход ему приносит девелоперский и арендный бизнес. Как выяснила «Верстка», Пригожины владеют участками и коммерческими зданиями не менее чем на 7 миллиардов рублей.

В 2005 году строительная техника неожиданно заняла участок более чем в 10 га, расположенный у Лахтинского разлива Северной столицы. Местные жители крайне негативно отреагировали на возведение нескольких десятков особняков. «Прощай, Лахтинский разлив!», «Пролетариат застраивается», — писали они на сайте Wikimapia.

Участок сдали в 2014 году. Новый коттеджный поселок получил название «Северный Версаль», он состоял из 49 стилизованных особняков, каждый из которых был построен по индивидуальному проекту, но с соблюдением общего архитектурного стиля.

«Элементы классицизма гармонично сочетаются с „петровским“ и французским барокко», — говорится в описании проекта на одном из сайтов по продаже недвижимости.

В 2016 году «Фонтанка» сообщала о проблемах, связанных с «Северным Версалем». На этом участке появились шлагбаум и охрана, состоящая из людей в черной униформе, которые запрещали фотографировать местные красоты. А простые люди фактически потеряли доступ к береговой линии (что является нарушением закона). Местные чиновники закрыли глаза на происходящее — вице-губернатор Игорь Албин тогда ответил, что «береговая линия находится в свободном доступе». Однако «Фонтанка» уточняла, что это «не совсем так».

Проход к водоему был закрыт и по состоянию на 2021 год, свидетельствуют фотографии с «Яндекс. Панорам». На снимках видно, что подступы к разливу огорожены сплошным зеленым забором, то есть общедоступное место по факту оказалось в частных руках. Причину этого можно найти в одном из объявлений на сайте «Циан». Там упоминается название застройщика, который возвел «Северный Версаль» — это «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». А это название всегда означает только одно имя — Евгений Пригожин. У его семьи в этом поселке — самые обширные владения. В общей сложности Пригожиным принадлежит земля площадью в 17 тысяч кв. м, а также особняки площадью больше 6 тысяч кв. м.

Что принадлежит семье Пригожина в «Северном Версале»

Самым крупным лендлордом является единственный сын Пригожиных — Павел. Лично на него записан особняк в 937 кв. м, расположенный на участке в 25 соток. Он может стоить в районе 90–95 млн рублей. Также в коттеджном поселке «Северный Версаль» есть трехэтажный дом в 2,6 тысячи кв. м (он стоит на участке в 26 соток). Это многофункциональный комплекс «Лахтинский пассаж». Внутри находятся 18 апартаментов свободных планировок, а на первом этаже — SPA-центр с бассейном. Формальным владельцем земли является ООО «Бета», следует из выписки ЕГРН, которая имеется в распоряжении «Верстки». Эту фирму в 2005 году создал Евгений Пригожин, но сейчас ее единственным учредителем является Павел. «Бета» занимается правовой деятельностью, на конец 2021 года в ней работали всего три человека, говорится в данных системы СПАРК. Несмотря на это, прибыль компании в 2021 году составила почти 37 млн рублей. На Новой улице продается дом в четыре с лишним раза меньше, но стоящий на таком же по площади участке. Его начальная стоимость составляет 63,5 млн рублей. Значит, минимальная цена «Лахтинского пассажа» может достигать 260 млн рублей (и это без учета торгов).

Еще один дом — 674-метровый, расположенный на 18 сотках земли, принадлежит компании «Лахта Парк». Ее собственником тоже является Павел Пригожин. «Лахта Парк» являлась одним из застройщиков одноименного жилого комплекса, расположенного все в той же Лахте — неподалеку от «Северного Версаля». В его состав входят 10 отдельно стоящих коттеджей с собственными земельными наделами, 18 малоэтажных многоквартирных домов и 50 сити-вилл (апарт-отели на три семьи). Примерная стоимость этого дома Пригожина-младшего может достигать 65 млн, а значит, только сын «повара Путина» владеет имуществом более чем на 400 млн рублей.

В том же «Северном Версале» находится и имение самого Пригожина. Как следует из кадастровой выписки, ему принадлежит 550-метровый особняк, а также участок в 2 тысячи кв. м (может стоить в районе 50–55 млн). Со спутника участок «повара Путина» выглядит довольно скромно — там находится лишь дом с зеленоватой крышей, окруженный аккуратно подстриженным газоном. Другое дело — земли супруги петербургского бизнесмена.

В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией показал земельный участок в «Северном Версале» размером более одного гектара. Судя по кадрам, снятым с дрона, на этих землях находятся два дома, бассейн и вертолетная площадка. По информации Фонда, стоимость владений составляет 600 млн рублей. Их собственником были названы Евгений Пригожин и его дочь, но ФБК ошибся: на самом деле значительной частью владеет его жена — Любовь.

В кадастровой выписке указано, что супруге Пригожина принадлежит участок в 6,3 тысячи кв. м. Судя по спутниковым снимкам, на этих землях действительно стоят несколько зданий, как и указывал ФБК. Площадь первого особняка — 612 кв. м, второго — 734 кв. м. Но есть одна странность — участок Пригожиной вплотную прилегает к земле с той самой вертолетной площадкой. Однако Росреестр скрывает собственника формулировкой «Запрашиваемые сведения отсутствуют».

Наконец, свое имение есть и у старшей дочери Пригожиных — Полины. У нее — самое небольшое поместье, всего в 317 кв. м, расположенное на участке в 1,8 тысячи кв. м. Его стоимость можно оценить в 50 млн рублей. Итого только в этом коттеджном поселке Пригожины владеют недвижимостью примерно на 1 млрд рублей. Единственной «бездомной» является младшая дочь — Вероника. Но в прошлом году она стала единственным учредителем известного петербургского отеля Red Stars Hotel, расположенного рядом с Мариинским театром. Разумеется, этим активы Пригожиных не ограничиваются. Санкт-Петербург для них стал настоящей золотой жилой.

«Пригожинизация» Петербурга

Покупать крупные объекты в центре Северной столицы Пригожин старается максимально незаметно. Так в 2021 году малоизвестная компания «Реал Эстейт» приобрела участок в самом центре Санкт-Петербурга, на улице Моисеенко, 22, лит. О за примерную сумму в полмиллиарда рублей, чтобы возвести здесь бизнес-центр площадью около 30 тысяч кв. м. В компании, согласно данным СПАРК, на конец 2021 года работал всего один человек, а прибыль за год до покупки земельного участка составила всего 3,9 млн рублей. Объяснение происходящему дало издание «Деловой Петербург»: по его данным, за АО «Реал Эстейт» стоит Евгений Пригожин.

По такой же схеме был куплен и недостроенный центр «Морская столица». Сделку заключило никому не известное АО «Ритейл», созданное незадолго до подписания договора купли-продажи. Именно здесь в 2022 году открылось бизнес-пространство «ЧВК Вагнер Центр». Сейчас только кадастровая стоимость объекта составляет 4,38 млрд рублей.

Бизнес Павла Пригожина

Подобная схема позволила на время скрыть и бизнес сына Пригожина — Павла. Но «Верстке» удалось установить, что сын бизнесмена владеет бизнес-центром Sinop на Синопской набережной.

В 2018 году здание и земельный участок отошли малоизвестной компании с единственным акционером. Покупателем стало АО «Бизнеспроф», следует из выписок Росреестра. Только кадастровая стоимость земли и самого здания составляет более 1,2 млрд рублей.

АО «Бизнеспроф» появилось за несколько месяцев до покупки бизнес-центра, ее уставный капитал составлял всего 10 тысяч рублей. А в штате, по данным ФНС, все эти годы работали от 1 до 4 человек. При этом прибыль в 2021 году составила почти 113 млн рублей, а на балансе организации находятся около 2,5 млрд рублей. Единственным учредителем юрлица является некая Татьяна Пименова, родом из Петербурга. До этого в ее биографии не было прибыльных бизнесов и успешного опыта в недвижимости.

Как же женщина, не имевшая опыта в девелопменте, добилась таких успехов? Источник на строительном рынке Петербурга объяснил «Верстке» этот феномен короткой репликой: «За фирмой стоит Пригожин». В ходе многомесячного расследования мы долго проверяли это предположение и в итоге выяснили — собеседник издания не ошибся в фамилии. Но оказалось, что за миллиардной сделкой стоял отнюдь не создатель ЧВК «Вагнер» и владелец медиагруппы «Патриот». Бенефициаром сделки стал его сын — обладатель нескольких особняков в Лахте, ныне якобы участвующий в войне против Украины, — Павел Пригожин.

В распоряжении «Верстки» оказались документы из Федеральной налоговой службы за 2020 год. В них «Верстка» обнаружила, что именно Пригожин-младший является сотрудником компании «Бизнеспроф», которая выкупила здание бизнес-центра Sinop в Санкт-Петербурге. В соответствии с ними, Павел получал зарплату именно в этой структуре. Его годовой доход там составил 31,7 млн рублей. Дата рождения сотрудника «Бизнеспроф» полностью совпадает с датой рождения сына Евгения Пригожина. А его налоговой службой указана МИФНС № 16, расположенная на Васильевском острове, где и живет новоявленный миллиардер.

Сейчас в бизнес-центре Sinop сдаются несколько офисов — по цене от 357 тысяч до 5,5 млн рублей в месяц.

В компании «Бизнеспроф» не ответили на звонки и сообщения издания. Павел Пригожин также не ответил на сообщение «Верстки», отправленное в мессенджер.

***

В январе Пригожин заявил о прекращении публичной критики петербургского губернатора. Это произошло почти сразу после визита в Северную столицу президента Владимира Путина на празднование 80-летия блокады Ленинграда. По словам источника «Верстки» в парламенте, Путин в ходе визита мог общаться не только с Бегловым, но и с главой ЧВК Вагнера. Однако молчание «кремлевского повара» продлилось всего несколько дней. Уже 28 января в телеграмм-канале «Кепка Пригожина» (здесь публикуются ответы пресс-службы «Конкорда») появился новый уничижительный пост в адрес градоначальника со словами Пригожина: «Меньшикова знал, Елизарова знаю. А кто такой Беглов?».

«Пригожин действует в логике, что сейчас с ним вообще никто ничего не сделает. Ну, извините, он сейчас, наверное, единственный человек, который не боится. Он, наоборот, долго и показательно выстраивал имидж человека без границ, — сказал „Верстке“ собеседник, близкий к администрации Санкт-Петербурга, — а что там дальше… Похоже, прогноз Пригожина, что дальше будут события такого формата, что это все уже не важно».

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