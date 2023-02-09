Символичный конец Мангушева 1 Василь Верас, «Салідарнасць»

9.02.2023, 14:32

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Игорь Мангушев

По любопытному совпадению за несколько часов в Госдуме РФ прозвучало важное заявление.

Настоящая «слава» пришла к Игорю Мангушеву посмертно. Командир подразделения по борьбе с беспилотниками «Народной милиции ЛНР», выступавший с черепом, теперь сам отправился в преисподнюю.

Мангушев называл себя создателем ЧВК «ЕНОТ» (Единые народные общинные товарищества), участники которой воевали в Украине еще в 2014 году. Эта компания даже в России была признана преступным сообществом. Суды уже вынесли 5 приговоров в отношении лидеров и рядовых бойцов организации.

Сам Мангушев этой участи избежал. Но, как выяснилось, нашел гораздо худшую – на войне, где был известен под позывным «Берег».

В августе 2022 в соцсетях появился ролик, в котором неонацист выступал на сцене с черепом якобы бойца полка «Азов». Мангушев призвал уничтожить всех, кто считает себя украинцами. Но менее, чем через полгода, был найден в тылу российской армии с простреленной головой.

Картина происшедшего сильно напоминает казнь: выстрел в затылок под углом 45 градусов. Сходу появилась версия, что российские спецслужбы возобновили зачистку чересчур радикальных деятелей. Ранее аналогичная судьба постигла целый ряд сепаратистских «авторитетов»: Моторолу, Стремоусова и других.

По любопытному совпадению за несколько часов до происшествия с Игорем Мангушевым депутат Госдумы Олег Матвейчев назвал главной опасностью для российской государственности в 2023 году «турбопатриотов», недовольных медленным продвижением российской армии в Украине. «Берег», безусловно, относился к их числу.

Однако соратники Мангушева заявляют, что спецслужбы не имеют отношения к расправе над ним. Виноваты, по мнению самих «турбопатриотов», обычные уголовники, скорее всего из числа зэков, рекрутированных в «музыканты». Вот попытка реконструкции событий от связиста Андрея Морозова, приятеля убитого:

«Ты выходишь из тюрьмы на войну, получаешь на шару «трейдмарк» «Вагнер», форму, оружие, репутацию «парней, с которыми лучше не связываться»... Только денег у тебя в кармане – одна мелочь. А вокруг ходят «народные милиционеры», каждый месяц получающие налом по 170+ тысяч и, чего греха таить, сорящие ими иногда налево и направо. И катаются мимо тебя на своих новеньких иномарках всякие гражданские, владеющие магазинами и наливайками, где, собственно, сорение деньгами и происходит.

И в один прекрасный день очередной «случайный лох», посредством которого ты эту трейдмарк-форму-оружие-репутацию монетизируешь во время увалов, добывая себе денег на «девочек и марафет», оказывается добрым знакомым хозяина твоей конторы. И палец машинально нажимает на спуск...»

Даже, если это описание не подходит под конкретный случай, оно ярко характеризует нравы, царящие на «освобожденных территориях». А скоро этот процесс перекинется на российские города.

Третья версия состоит в том, что Мангушев давно конфликтовал с блок-постом на трассе. И будто бы на сей раз решил проскочить мимо, не реагируя на требование остановиться, после чего и началась стрельба.

Самое примечательное, что ни в одной из версий не упоминаются украинцы. То есть в любом случае Мангушева убили те, кто воевал с ним на одной стороне.

И это чрезвычайно символичный финал для того, кто поднял «кувалду» и вторгся на чужую землю. Причем Мангушев – явно не последний, кто, неся смерть другим, нашел собственную.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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