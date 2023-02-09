Американка написала детектив о Беларуси

Американка написала детектив о Беларуси6
- 9.02.2023, 21:05
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В книге действие происходит в Минске в 1990 году.
Американская писательница Кэтлин Кент написала детектив «Черный Волк». В книге рассказывается о шпионке ЦРУ, а действие происходит в Минске в 1990 году, пишет belmir.by. Книгу начнут продавать 14 февраля.
По сюжету агент ЦРУ под прикрытием Мелвина Данливи приезжает в 1990 году в Минск. Она должна остановить утечку ядерного оружия из распадающегося СССР на Средний Восток.
Внезапно на улицах Минска начинают исчезать женщины. Оказывается, в городе действует маньяк, которого прозвали Свислочским душителем.
Сама же Данливи попадает в поле зрения главы КГБ по прозвищу «Черный Волк».
Кэтлин Кент говорит, что во время написания детектива она опиралась на свои воспоминания со времен работы в Беларуси и Казахстане в начале 1990-х. Тогда она приезжала в качестве гражданского подрядчика для Минобороны США.