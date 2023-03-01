Масштабная авария на севере Греции: столкнулись два поезда 1.03.2023, 9:03

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фото: reuters

Погибли не менее 32 человек.

На севере Греции в ночь на 1 марта столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Не менее 32 человек погибли, 85 пострадали. Об этом сообщает телеканала ERT1.

Cтолкновение произошло около полуночи на станции Эвангелизмос возле городка Темпи недалеко от города Лариса, более чем в 200 км к северо-западу от Афин.

«В Эвангелисмосе произошло лобовое столкновение двух поездов: грузового поезда и поезда IC 62, который отправлялся из Афин в Салоники», – говорится в заявлении оператора Hellenic Train.

При столкновении три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар. Оно было настолько сильным, что первые два вагона разрушились полностью, один из вагонов сгорел.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Iefimerida пишет, что по неизвестной причине оба поезда оказались на одном пути.

Спасатели продолжают разбирать завалы. В операции по спасению людей участвуют 150 пожарных. На месте аварии дежурят 40 машин скорой помощи.

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