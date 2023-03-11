Эксперты назвали семь эффективных способов сэкономить топливо 1 11.03.2023, 20:32

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Автомобилистам на заметку.

Как водителям экономить бензин: 7 главных способов - today.ua

Уберите из багажника и салона все лишнее

Если у автомобиля лишние 100 килограммов, то это увеличивает расход топлива примерно на 0,5 л. Поэтому пора убрать из машины весь хлам. Если вы возите в багажнике запаску (а она весит около 20 кг), то ее можно заменить мини-компрессором с герметиком. Если не нужно везти ребенка, то тогда уберите из салона детское кресло, пишет today.ua.

Улучшите аэродинамику

Аэродинамика очень важна для автомобиля. Если вы перевозите велосипед на крыше, то расход топлива увеличивается на 40%. Багажник на крыше – это от 0,5 до 1 литра дополнительного топлива на 100 км пути. Поэтому на время снимите багажник с крыши своего автомобиля и крепление для велосипеда.

Следите за давлением в шинах

Если давление в шинах хотя бы на 0,5 бар меньше, чем рекомендуют автопроизводители, то расход топлива увеличивается на 5%. Поэтому проверяйте давление каждые 14 дней. Можно также немного увеличить давление, чтобы оно было немного больше от рекомендованного автопроизводителем. Если повысить давление на 0,5 бар, то экономия топлива составит 0,2 л на 100 км пути.

Берегите автомобиль, регулярно его обслуживайте

Используйте моторное масло с низкой вязкостью. Это позволит экономить до 3% топлива. Помните, что износ системы зажигания, неправильные настройки двигателя, загрязненный фильтр приводят к повышенному расходу топлива.

Придерживайтесь оптимальной скорости

Самая экономичная скорость на трассе – около 90 км. В городах, конечно, цифры другие, но там ведь действуют ограничения скорости. Тем не менее, старайтесь, где это возможно и разрешено ПДД, придерживаться скорости, на которой автомобиль меньше всего расходует топливо.

Манера вождения

Если вы меньше тормозите, то и меньше разгоняетесь, что в итоге приводит к экономии топлива. Рассчитывайте свой путь таким образом, чтобы вам приходилось реже тормозить. Постарайтесь водить плавнее, без ненужных ускорений.

Включайте оборудование экономно

Электрообогрев ветрового стекла увеличивает расход бензина на 0,81 л на 100 км, дополнительный отопитель салона – до 2 литров, обогрев сиденья – на 0,1 л, обогрев рулевого колеса – на 0,05 л, а обогрев наружных зеркал – на 0,04 л. Поэтому своевременно выключайте функции, которые выполнили свою работу.

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