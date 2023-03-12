В Беларусь прилетели первые аисты 2 12.03.2023, 12:14

1,410

В этом году птицы вернулись домой раньше обычного.

На Полесье увидели первых в этом году аистов. Нынешней весной они стали возвращаться домой раньше обычного, пишет «Медиа-Полесье».

По информации издания, традиционно аисты возвращаются в родные края в конце марта — начале апреля. Сначала появляются самцы, чтобы выбрать место для гнезда. Например, в прошлом году первых птиц полешуки заметили 21 марта, в 2021 году — 25 марта.

В 2023-м первых аистов жители Пинска увидели в небе в субботу, 11 марта.

Издание пишет, что с начала 2023 года на Полесье отмечается аномально теплая погода. Так, паводок на местных реках в январе тоже случился раньше обычного.

Напомним, что преподносить сюрпризы в этом году природа начала с 1 января. В этот день по всей стране было аномально тепло. А в Малорите — на юго-западе Беларуси, столбик термометра и вовсе поднимался до +15°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».