«Пользовался два года и вышел в плюс на 5000 долларов» 3 12.03.2023, 15:22

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Истории белорусов, которые купили машины в салоне и смогли продать их дороже.

Сегодняшнюю ситуацию на автомобильном рынке во многом можно считать уникальной. Теперь, как пишет onliner.by, некоторые автомобили, купленные в салонах год, два, три, а иногда даже пять лет назад, их владельцы продают дороже, чем платили за них изначально. Журналисты издания нашли таких счастливчиков и поговорили с ними.

Фото: onliner.by

Geely Coolray. За два года принес владельцу больше 5000

Александр в далеком 2020 году пересел со свежей BMW на новый Geely Coolray. Впечатления тогда были вполне хорошими, хоть и не абсолютно радужными. И был четкий план на будущее.

— Позже эту Geely я оставлю жене, а сам, возможно, пересяду на что-то другое. Не хочется, чтобы машина ломалась или доставляла какие-то неудобства. А здесь все-таки гарантия, — изначально думал Александр.

Но за три года многое изменилось.

— Я на Geely ездил вынужденно: семье нужна была машина. Поэтому все это время не был особо счастлив: тачка и тачка. А когда в России начался дикий хапун и Geely стали уходить за милую душу, выставил свой Coolray на продажу. За две недели машина ушла хорошему человеку, до сих пор с ним иногда переписываемся, — рассказывает собеседник.

Теперь следите за цифрами. В 2020-м новый Geely Coolray в топовой комплектации из салона обошелся нашему читателю в 46 900 рублей, тогда это было порядка 19 500 долларов по курсу. Разумеется, был и льготный кредит — как же без него. Летом 2022-го автовладелец продал Coolray в Россию за 25 000 долларов с небольшим по нынешнему курсу, то есть примерно на 30% дороже, чем покупал сам.

Разумеется, мы не могли не спросить, не разочаровал ли его автомобиль за эти пару лет.

— В целом машина понравилась. Но за свои деньги. То есть когда тебе срочно нужен автомобиль, особенно на супервыгодных условиях, — это реально был отличный вариант. И по качеству, и по двигателю, и по внешности — все классно! До сих пор готов советовать Coolray тем, у кого это первая машина или если кто-то выбирает авто для родителей, девушки, жены — для того, кто особо не разбирается. Она хорошо едет — это главный ее плюс, она клево выглядит, есть приятные «плюшки», хоть и не все хорошо работают, — перечисляет Александр.

Но ему есть с чем сравнивать: лет десять назад был Peugeot 407, потом сплошь BMW.

— Когда ты поездил, скажем так, на машинах другого класса, то понимаешь, что бюджетный вариант — это немного другое. И мне из-за этого было тяжеловато. Наверное, поэтому я Coolray через два года и продал, — продолжает собеседник. — Первый «косяк» — отсутствие сервиса. Вообще. Это ужасно, так быть не должно в наше время. Второй «косяк» — ужасно работающий «климат». Проблема известная и, увы, никак не решаемая. Все из-за неверно расположенного датчика температуры воздуха в салоне. И третий косяк, который меня очень долго изводил, — отсутствие даже в топовой комплектации датчика дождя. Это как вообще? Я так привык к этой «плюшке», она есть уже во многих самых разных машинах, но почему-то именно в Coolray в максимальной комплектации ее нет.

Фото: onliner.by

Поругался Александр и на мультимедиа. И все же общее впечатление от автомобиля у него осталось вполне хорошее.

— Первые полгода я ездил и был счастлив. Я был очень удивлен, что можно продать BMW, купить бюджетную машину за 20 000 и прям класс: едет клево, комплектация приятная, на ощупь все очень классно. Просто за два года энтузиазм стих, где-то я понял, что такие авто не для меня, по крайней мере на данный момент. Сейчас я скорее выберу бэушный премиум, чем новую «бюджетку», — пояснил свою точку зрения автовладелец.

— А пересел на что?

— Я вернулся к BMW и взял свою долгожданную любовь — G31. Из Германии, с огромным пробегом, но вся как новая — классика, — смеется Александр. — Машина в крутой комплектации, правда 2.0 дизель под капотом.

Kia Rio X-Line. Плюс 2000 спустя год

Алексей в январе 2021 года купил Kia Rio X-Line. Комплектация «Комфорт», 2020 год выпуска, бензиновый двигатель на 1,4 литра, коробка-автомат. Автомобиль стоил в салоне 12 500 в пересчете по тому курсу.

— Машина неплохая, рабочая лошадка. Особых эмоций, правда, не вызывает, но сел и поехал — то что нужно, — отмечает мужчина.

Кто же знал, что приятным бонусом Rio станет то, что спустя год эксплуатации ее можно будет продать на вторичном рынке даже дороже, чем она стоила при покупке.

— Машина ушла покупателям из России за 14 500 по курсу, — говорит читатель, получивший таким образом 2000 чистой прибыли.

Самое удивительное, что сделка состоялась в январе 2022 года, до всем известных событий, потрясших автомобильный рынок в том числе.

— Покупатели и не скрывали, что машину берут для перепродажи. Сказали, что у них в Ярославле такие уходят за 16−17 тысяч, — вспоминает Алексей.

После продажи мужчина пересел на автомобиль, привезенный из Европы.

— Ford Focus: двигатель 1.8, механика. Не битый, — рассказал читатель.

Geely Emgrand 7. Принес около 3000 рублей через два с половиной года

Два с половиной года назад Виталий купил Geely Emgrand 7 в кредит. Стоял май 2020 года, в стране была первая волна коронавируса. Автомобиль стоил 26 900 рублей.

Фото: onliner.by

Через два с половиной года Виталий продал Geely Emgrand 7 на 3000 рублей дороже, чем изначально за нее заплатил. Фото с сайта onliner.by

— Сейчас мою машину выкупил какой-то салон из Гомеля — с их слов, для какого-то лесхоза. Причем я даже закладывал сумму на то, чтобы поторговаться, но ничего такого не было: приехали, посмотрели состояние, глянули историю ремонтов — и все, — говорит читатель.

За авто он получил 29 800 рублей.

Впрочем, сделку вполне можно считать выгодной для обеих сторон, ведь за своим Emgrand 7 Виталий следил очень щепетильно.

— Я сразу перестраховался от всех неприятных моментов: пленка, антикор, чехлы. Мыл только на одной мойке, у знакомых, чтобы не поцарапали. В итоге машиной был очень доволен, — отметил собеседник.

Дело в том, что у него уже был опыт владения недорогим автомобилем — Datsun on-DO. И тогда общее впечатление сильно подпортила недолговечность кузова, который сильно пострадал всего за 2,5 года эксплуатации.

— С тех пор я решил не доверять автопроизводителям и предпринимать все необходимые меры, чтобы сохранить машину для выгодной продажи. Ведь это ресурс, и всякие «косяки» могут сильно сбить цену, — рассуждает читатель.

Фото: onliner.by

Кстати, его Emgrand 7 до продажи пережил пару аварий.

— Сначала было неслабое ДТП, после него по каско машину полностью восстановили. Правда, новая дверь реально фонила, прямо свистела. Тогда мне за 600 рублей сделали «шумку» дверей. Внутри стало очень комфортно, и динамики заиграли очень интересно, — рассказывает Виталий. — Потом на меня упала «Газель» с бордюра, свалилась прямо на задний фонарь — машину тоже восстановили.

Мужчина даже установил в Geely умный видеорегистратор и успел купить камеру для заднего хода.

— Регистратор, как положено, подключили через стойку к зажиганию. Я ведь не планировал продавать машину, просто так вышло, — говорит Виталий.

— Из-за чего передумал?

— Стал работать удаленно, а в семье две машины — у жены Geely Coolray. Решили одну продать и сделать ремонт в квартире, — объяснил читатель.

Toyota RAV4. В плюсе на 2300 через пять лет

В 2018 году Дмитрий выбирал новый автомобиль.

— До этого у меня был BMW X3 с пробегом в 230 000 км. Синий, M-пакет, экономичный дизель, рыжая кожа в салоне. Но еженедельные ошибки, ремонт «раздатки», поиск стуков и вибраций — все это надоело. В путешествие с детьми на такой машине ехать не хотелось, поэтому пошел за Volkswagen Tiguan. Но в итоге купил Toyota RAV4, — рассказывает мужчина.

— Почему не Volkswagen?

— Тогда коляску с собой возили и нужен был большой багажник, да и в целом Tiguan не зашел.

— А Toyota после BMW стала таблеткой успокоительного. Я даже колодки не менял, делал только текущее ТО. Машина не разочаровала точно: без всяких проблем возила по Балканам в 2019-м и Украине в 2018-м, а дальше ехать было некуда, — вспоминает Дмитрий.

Теперь считаем. В августе 2018 года наш читатель приобрел Toyota за 30 000 в пересчете на тот курс. Продал машину в 2023-м — за 32 300 в эквиваленте. Выгода — 2300, и это с продажи пятилетнего авто! Причем покупатель был из Беларуси — видно, понравилась ему машина.

Что же Дмитрий выбрал взамен?

— Новая машина заказана: Geely Tugella, — говорит он.

Что любопытно, читатель продает сейчас еще один автомобиль — Kia Sportage 2017 года выпуска. И тоже дороже, чем когда-то покупал.

Но бывает и по-другому

Везет не всем, и нынешние времена характеризуются еще и своей непредсказуемостью. Мы ведь начали с истории о Geely Coolray, так держите еще одну, грустную.

Фото: onliner.by

— Я купил Coolray 15 апреля 2022 года. За 87 000 рублей. В феврале внедорожник стоил еще 63 000, а вскоре после моей покупки цены на авто в максимальной комплектации упали до 73 000. Вот это неудача! — поделился с нами Геннадий.

— А машина-то как вообще?

— Машиной доволен, но дороговато она мне обошлась: 33 000 по курсу на тот момент. И багажник маловат для семьи.

Геннадию вообще с выгодными предложениями что-то не везет.

— С прошлой машиной похожая ситуация была: покупал доллары за 23 000, а со следующего дня доллар начал падать и через какое-то время стоил уже в 19 600, — рассказал он.

Выгодной продажи своего Coolray читатель тоже не ожидает, полагая, что цены на автомобили, по крайней мере не европейские, будут падать.

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