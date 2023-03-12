«Пользовался два года и вышел в плюс на 5000 долларов»3
- 12.03.2023, 15:22
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Истории белорусов, которые купили машины в салоне и смогли продать их дороже.
Сегодняшнюю ситуацию на автомобильном рынке во многом можно считать уникальной. Теперь, как пишет onliner.by, некоторые автомобили, купленные в салонах год, два, три, а иногда даже пять лет назад, их владельцы продают дороже, чем платили за них изначально. Журналисты издания нашли таких счастливчиков и поговорили с ними.
Geely Coolray. За два года принес владельцу больше 5000
Александр в далеком 2020 году пересел со свежей BMW на новый Geely Coolray. Впечатления тогда были вполне хорошими, хоть и не абсолютно радужными. И был четкий план на будущее.
— Позже эту Geely я оставлю жене, а сам, возможно, пересяду на что-то другое. Не хочется, чтобы машина ломалась или доставляла какие-то неудобства. А здесь все-таки гарантия, — изначально думал Александр.
Но за три года многое изменилось.
— Я на Geely ездил вынужденно: семье нужна была машина. Поэтому все это время не был особо счастлив: тачка и тачка. А когда в России начался дикий хапун и Geely стали уходить за милую душу, выставил свой Coolray на продажу. За две недели машина ушла хорошему человеку, до сих пор с ним иногда переписываемся, — рассказывает собеседник.
Теперь следите за цифрами. В 2020-м новый Geely Coolray в топовой комплектации из салона обошелся нашему читателю в 46 900 рублей, тогда это было порядка 19 500 долларов по курсу. Разумеется, был и льготный кредит — как же без него. Летом 2022-го автовладелец продал Coolray в Россию за 25 000 долларов с небольшим по нынешнему курсу, то есть примерно на 30% дороже, чем покупал сам.
Разумеется, мы не могли не спросить, не разочаровал ли его автомобиль за эти пару лет.
— В целом машина понравилась. Но за свои деньги. То есть когда тебе срочно нужен автомобиль, особенно на супервыгодных условиях, — это реально был отличный вариант. И по качеству, и по двигателю, и по внешности — все классно! До сих пор готов советовать Coolray тем, у кого это первая машина или если кто-то выбирает авто для родителей, девушки, жены — для того, кто особо не разбирается. Она хорошо едет — это главный ее плюс, она клево выглядит, есть приятные «плюшки», хоть и не все хорошо работают, — перечисляет Александр.
Но ему есть с чем сравнивать: лет десять назад был Peugeot 407, потом сплошь BMW.
— Когда ты поездил, скажем так, на машинах другого класса, то понимаешь, что бюджетный вариант — это немного другое. И мне из-за этого было тяжеловато. Наверное, поэтому я Coolray через два года и продал, — продолжает собеседник. — Первый «косяк» — отсутствие сервиса. Вообще. Это ужасно, так быть не должно в наше время. Второй «косяк» — ужасно работающий «климат». Проблема известная и, увы, никак не решаемая. Все из-за неверно расположенного датчика температуры воздуха в салоне. И третий косяк, который меня очень долго изводил, — отсутствие даже в топовой комплектации датчика дождя. Это как вообще? Я так привык к этой «плюшке», она есть уже во многих самых разных машинах, но почему-то именно в Coolray в максимальной комплектации ее нет.
Поругался Александр и на мультимедиа. И все же общее впечатление от автомобиля у него осталось вполне хорошее.
— Первые полгода я ездил и был счастлив. Я был очень удивлен, что можно продать BMW, купить бюджетную машину за 20 000 и прям класс: едет клево, комплектация приятная, на ощупь все очень классно. Просто за два года энтузиазм стих, где-то я понял, что такие авто не для меня, по крайней мере на данный момент. Сейчас я скорее выберу бэушный премиум, чем новую «бюджетку», — пояснил свою точку зрения автовладелец.
— А пересел на что?
— Я вернулся к BMW и взял свою долгожданную любовь — G31. Из Германии, с огромным пробегом, но вся как новая — классика, — смеется Александр. — Машина в крутой комплектации, правда 2.0 дизель под капотом.
Kia Rio X-Line. Плюс 2000 спустя год
Алексей в январе 2021 года купил Kia Rio X-Line. Комплектация «Комфорт», 2020 год выпуска, бензиновый двигатель на 1,4 литра, коробка-автомат. Автомобиль стоил в салоне 12 500 в пересчете по тому курсу.
— Машина неплохая, рабочая лошадка. Особых эмоций, правда, не вызывает, но сел и поехал — то что нужно, — отмечает мужчина.
Кто же знал, что приятным бонусом Rio станет то, что спустя год эксплуатации ее можно будет продать на вторичном рынке даже дороже, чем она стоила при покупке.
— Машина ушла покупателям из России за 14 500 по курсу, — говорит читатель, получивший таким образом 2000 чистой прибыли.
Самое удивительное, что сделка состоялась в январе 2022 года, до всем известных событий, потрясших автомобильный рынок в том числе.
— Покупатели и не скрывали, что машину берут для перепродажи. Сказали, что у них в Ярославле такие уходят за 16−17 тысяч, — вспоминает Алексей.
После продажи мужчина пересел на автомобиль, привезенный из Европы.
— Ford Focus: двигатель 1.8, механика. Не битый, — рассказал читатель.
Geely Emgrand 7. Принес около 3000 рублей через два с половиной года
Два с половиной года назад Виталий купил Geely Emgrand 7 в кредит. Стоял май 2020 года, в стране была первая волна коронавируса. Автомобиль стоил 26 900 рублей.
Через два с половиной года Виталий продал Geely Emgrand 7 на 3000 рублей дороже, чем изначально за нее заплатил. Фото с сайта onliner.by
— Сейчас мою машину выкупил какой-то салон из Гомеля — с их слов, для какого-то лесхоза. Причем я даже закладывал сумму на то, чтобы поторговаться, но ничего такого не было: приехали, посмотрели состояние, глянули историю ремонтов — и все, — говорит читатель.
За авто он получил 29 800 рублей.
Впрочем, сделку вполне можно считать выгодной для обеих сторон, ведь за своим Emgrand 7 Виталий следил очень щепетильно.
— Я сразу перестраховался от всех неприятных моментов: пленка, антикор, чехлы. Мыл только на одной мойке, у знакомых, чтобы не поцарапали. В итоге машиной был очень доволен, — отметил собеседник.
Дело в том, что у него уже был опыт владения недорогим автомобилем — Datsun on-DO. И тогда общее впечатление сильно подпортила недолговечность кузова, который сильно пострадал всего за 2,5 года эксплуатации.
— С тех пор я решил не доверять автопроизводителям и предпринимать все необходимые меры, чтобы сохранить машину для выгодной продажи. Ведь это ресурс, и всякие «косяки» могут сильно сбить цену, — рассуждает читатель.
Кстати, его Emgrand 7 до продажи пережил пару аварий.
— Сначала было неслабое ДТП, после него по каско машину полностью восстановили. Правда, новая дверь реально фонила, прямо свистела. Тогда мне за 600 рублей сделали «шумку» дверей. Внутри стало очень комфортно, и динамики заиграли очень интересно, — рассказывает Виталий. — Потом на меня упала «Газель» с бордюра, свалилась прямо на задний фонарь — машину тоже восстановили.
Мужчина даже установил в Geely умный видеорегистратор и успел купить камеру для заднего хода.
— Регистратор, как положено, подключили через стойку к зажиганию. Я ведь не планировал продавать машину, просто так вышло, — говорит Виталий.
— Из-за чего передумал?
— Стал работать удаленно, а в семье две машины — у жены Geely Coolray. Решили одну продать и сделать ремонт в квартире, — объяснил читатель.
Toyota RAV4. В плюсе на 2300 через пять лет
В 2018 году Дмитрий выбирал новый автомобиль.
— До этого у меня был BMW X3 с пробегом в 230 000 км. Синий, M-пакет, экономичный дизель, рыжая кожа в салоне. Но еженедельные ошибки, ремонт «раздатки», поиск стуков и вибраций — все это надоело. В путешествие с детьми на такой машине ехать не хотелось, поэтому пошел за Volkswagen Tiguan. Но в итоге купил Toyota RAV4, — рассказывает мужчина.
— Почему не Volkswagen?
— Тогда коляску с собой возили и нужен был большой багажник, да и в целом Tiguan не зашел.
— А Toyota после BMW стала таблеткой успокоительного. Я даже колодки не менял, делал только текущее ТО. Машина не разочаровала точно: без всяких проблем возила по Балканам в 2019-м и Украине в 2018-м, а дальше ехать было некуда, — вспоминает Дмитрий.
Теперь считаем. В августе 2018 года наш читатель приобрел Toyota за 30 000 в пересчете на тот курс. Продал машину в 2023-м — за 32 300 в эквиваленте. Выгода — 2300, и это с продажи пятилетнего авто! Причем покупатель был из Беларуси — видно, понравилась ему машина.
Что же Дмитрий выбрал взамен?
— Новая машина заказана: Geely Tugella, — говорит он.
Что любопытно, читатель продает сейчас еще один автомобиль — Kia Sportage 2017 года выпуска. И тоже дороже, чем когда-то покупал.
Но бывает и по-другому
Везет не всем, и нынешние времена характеризуются еще и своей непредсказуемостью. Мы ведь начали с истории о Geely Coolray, так держите еще одну, грустную.
— Я купил Coolray 15 апреля 2022 года. За 87 000 рублей. В феврале внедорожник стоил еще 63 000, а вскоре после моей покупки цены на авто в максимальной комплектации упали до 73 000. Вот это неудача! — поделился с нами Геннадий.
— А машина-то как вообще?
— Машиной доволен, но дороговато она мне обошлась: 33 000 по курсу на тот момент. И багажник маловат для семьи.
Геннадию вообще с выгодными предложениями что-то не везет.
— С прошлой машиной похожая ситуация была: покупал доллары за 23 000, а со следующего дня доллар начал падать и через какое-то время стоил уже в 19 600, — рассказал он.
Выгодной продажи своего Coolray читатель тоже не ожидает, полагая, что цены на автомобили, по крайней мере не европейские, будут падать.