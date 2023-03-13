Стали известны победители премии Оскар 13.03.2023, 8:29

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Лучший документальный фильм — про российского оппозиционера Навального.

Американская киноакадемия огласила в ночь с 12 на 13 марта победителей ежегодной премии Оскар. Лидер по количеству номинаций фильм «Всё везде и сразу», который был заявлен в одиннадцати категориях, получил семь статуэток. Лучший документальный фильм — про российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального, сообщает BBC.

Лучший фильм

«Аватар: Путь воды»

«Тар»

«Топ Ган: Мэверик»

«Фабельманы»

«Элвис»

«На Западном фронте без перемен»

«Всё везде и сразу»

«Банши Инишерина»

«Говорят женщины»

«Треугольник печали»

Лучший иностранный фильм

«На Западном фронте без перемен», Германия

«Аргентина, 1985», Аргентина

«Близко», Бельгия

«Иа», Польша

«Тихоня», Ирландия

Лучший анимационный фильм

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Морской монстр»

«Я краснею»

«Кот в сапогах 2: Последнее желание»

Лучший документальный фильм

«Вулкан любви»

«Дом из щепок»

«Навальный»

«Все, что дышит»

«Вся красота и кровопролитие»

Лучший режиссер

Тодд Филд, «Тар»

Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»

Мартин Макдона, «Банши Инишерина»

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Всё везде и сразу»

Стивен Спилберг, «Фабельманы»

Лучшая мужская роль

Остин Батлер, «Элвис»

Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»

Брендан Фрейзер, «Кит»

Пол Мескал, «Солнце мое»

Билл Найи, «Жить»

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт, «Тар»

Ана де Армас, «Блондинка»

Андреа Райзборо, «Ради Лесли»

Мишель Уильямс, «Фабельманы»

Мишель Йео, «Всё везде и сразу»

Лучший актер второго плана

Брендон Глисон, «Банши Инишерина»

Брайан Тайри Генри, «Мост через озеро»

Джадд Хёрш, «Фабельманы»

Барри Кеоган, «Банши Инишерина»

Ке Хюи Куан, «Всё везде и сразу»

Лучшая актриса второго плана

Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Хонг Чау, «Кит»

Керри Кондон, «Банши Инишерина»

Стефани Сюй, «Всё везде и сразу»

Джейми Ли Кёртис, «Всё везде и сразу»

Лучший оригинальный сценарий

Мартин Макдона, «Банши Инишерина»

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Всё везде и сразу»

Стивен Спилберг, Тони Кушнер, «Фабельманы»

Тодд Филд, «Тар»

Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»

Лучший адаптированный сценарий

Эдвард Бергер, Лесли Патерсон, Иэн Стокелл, «На Западном фронте без перемен»

Райан Джонсон, «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Кадзуо Исигуро, «Жить»

Эрен Крюгер, Эрик Уоррен Сингер, Кристофер МакКуорри, Питер Крэйг, Джастин Маркс, «Топ Ган: Мэверик»

Сара Полли, «Говорят женщины»

Лучшая операторская работа

Дариус Хонджи, «Бардо»

Флориан Хоффмайстер, «Тар»

Джеймс Френд, «На Западном фронте без перемен»

Мэнди Уокер, «Элвис»

Роджер Дикинс, «Империя света»

Лучшая работа художника-постановщика

Дилан Коул, Бен Проктер, Ванесса Коул, «Аватар: Путь воды»

Кристиан М. Гольдбек, Эрнестина Хиппер, «На Западном фронте без перемен»

Флоренция Мартин, Энтони Карлино, «Вавилон»

Катрин Мартин, Карен Мерфи, Беверли Данн, «Элвис»

Рик Картер, Карен О’Хара, «Фабельманы»

Лучшие костюмы

Мэри Зофрис, «Вавилон»

Рут Е. Картер, «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Катрин Мартин, «Элвис»

Ширли Курата, «Всё везде и сразу»

Дженни Беван, «Миссис Харрис едет в Париж»

Лучший звук

«На Западном фронте без перемен» (Виктор Прашил, Фрэнк Круз, Маркус Стемлер, Ларс Гинзель, Стефан Корте)

«Аватар: Путь воды» (Джулиан Ховарт, Гвендолин Йейтс Уиттл, Дик Бернштейн, Кристофер Бойс, Гэри Саммерс, Майкл Хеджес)

«Бэтмен» (Стюарт Уилсон, Уильям Файлз, Дуглас Мюррей, Энди Нельсон)

«Элвис» (Дэвид Ли, Уэйн Пэшли, Энди Нельсон, Майкл Келлер)

«Топ Ган: Мэверик» (Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Эл Нельсон, Крис Бердон, Марк Тейлор)

Лучший оригинальный саундтрек

Фолькер Бертельман, «На Западном фронте без перемен»

Джастин Гурвиц, «Вавилон»

Картер Бёруэлл, «Банши Инишерина»

Son Lux, «Всё везде и сразу»

Джон Уильямс, «Фабельманы»

Лучшая песня

«Lift Me Up», «Черная Пантера: Ваканда навеки» (Tems, Rihanna, Райан Куглер, Людвиг Горанссон)

«Naatu Naatu», «RRR: Рядом ревет революция» (М. М. Киравани, Chandrabose)

«This Is A Life», «Всё везде и сразу» (Райан Лотт, Дэвид Бирн, Mitski)

«Hold My Hand», «Топ Ган: Мэверик» (Леди Гага, BloodPop)

«Applause», «Теперь вместе» (Дайан Уоррен)

Лучшие визуальные эффекты

«Черная Пантера: Ваканда навеки» (Джеффри Бауманн, Крейг Хэммак, Р. Кристофер Уайт, Дэн Судик)

«Топ Ган: Мэверик» (Райан Тадхоуп, Сет Хилл, Брайан Литсон, Скотт Р. Фишер)

«На Западном фронте без перемен» (Франк Петцольд, Виктор Мюллер, Маркус Франк, Камиль Джафар)

«Аватар: Путь воды» (Джо Леттери, Ричард Бэйнхэм, Эрик Сайндон, Дэниел Барретт)

«Бэтмен» (Дэн Леммон, Рассел Эрл, Андерс Лэнглендс, Доминик Туохи)

Лучший грим и прически

«На Западном фронте без перемен» (Хайке Меркер, Линда Эйзенхамерова)

«Бэтмен» (Наоми Донн, Майк Марино, Майк Фонтейн)

«Черная Пантера: Ваканда навеки» (Камилла Френд, Джоэл Харлоу)

«Элвис» (Марк Кулер, Джейсон Бэрд, Альдо Синьоретти)

«Кит» (Адриан Моро, Джуди Чин, Аннемари Брэдли)

Лучший монтаж

Миккел И.Г. Нилсен, «Банши Инишерина»

Джонатан Редмонд, Мэтт Вилла, «Элвис»

Пол Роджерс, «Всё везде и сразу»

Моника Вилли, «Тар»

Эдди Хэмилтон, «Топ Ган: Мэверик»

Лучший короткометражный фильм

«Ночной трамвай»

«Красный чемодан»

«Ученица»

«Ивалу»

«Прощание по-ирландски»

Лучший документальный короткометражный фильм

«Заклинатели слонов»

«Выход»

«Как измеряется год?»

«Эффект Марты Митчелл»

«Незнакомец у ворот»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Мальчик, Крот, Лис и Конь»

«Летающий моряк»

«Продавцы льда»

«Мой год членов»

«Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»