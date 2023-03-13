Создан уникальный «ноутбук», который может проработать два года на одном заряде 13.03.2023, 16:58

Возможностей устройства достаточно для решения повседневных задач.

Энтузиаст-инженер Андреас Эриксен собрал необычное устройство в форм-факторе ноутбука, способное проработать от одной зарядки до двух лет. По крайней мере, по его собственным оценкам, пишет «Униан».

Идея создания необычного ноутбука появилась у разработчика из-за того, что его прежний ноутбук постоянно разряжается. «Меня раздражало то, что мой личный ноутбук всегда разряжался, когда я работал над своими проектами, поэтому я решил собрать свое устройство самостоятельно», – объяснил Андреас.

Девайс получил название PotatoP, которое в переносном смысле означает «маломощное» или «плохо работающее2 устройство. По словам инженера, это было сделано намеренно, поскольку для рабочих задач ему не нужен мощный компьютер. А все, что нужно – это клавиатура, экран и низкое энергопотребление.

PotatoP получил монохромный экран Sharp Memory in Pixel диагональю 4,4 и разрешением 320х240 пикселей, а внутри стоит процессор Arm Cortex-M4F с частотой до 96 МГц, ОЗУ на 384 Кбайт и накопитель емкостью 1 Мбайт. В качестве клавиатуры была выбрана модель Happy Hacking Keyboard Lite 2.

Для питания своего лэптопа он использовал батарею на 12000 мАч и небольшую солнечную панель – все это в сумме дает до двух лет автономности. А в будущем разработчик собирается расширить эти показатели и увеличить время автономной работы PotatoP «до бесконечности».

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