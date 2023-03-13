В Минске за неделю закрылись сразу три заведения 13.03.2023, 21:41

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Бар и два кафе.

За последнюю неделю сразу три заведения общепита в Минске объявили о закрытии. Вынуждены сообщить: выбор у тусовщиков станет меньше.

А теперь о грустном. Картинку с подписью The end сегодня опубликовали в Instagram владельцы Blur Cafe, расположенного по адресу проспект Независимости, 34. Последний день работы заведения — 27 марта. Кафе проработало в Минске почти полтора года.

«Не страшно оставаться в памяти проектом, который любили. Для всех людей, которые принимали в нем участие, он запечатлелся разным, для кого-то — таким, как на фото, где море солнечного света и где мы с радостью встречали первых гостей. Возможно, мы выдохнем, соберемся с силами и у нас получится дать ему вторую жизнь, но таким он уже не будет никогда».

В конце прошлой недели стало известно о закрытии бара «Бедный родственник» по адресу Октябрьская, 10б. Гостей приглашали прийти попрощаться и за символическую плату купить памятные сувениры. Последний снимок в Instagram получился особенно грустным.

А 12 марта был последний день работы кофейни Kava i Kvetki по адресу Карла Маркса, 19. Перед закрытием кафе проработало около двух лет. Идея была в том, чтобы гости заведения могли заглянуть на кофе, а заодно купить любимым цветы (не только 8 Марта).