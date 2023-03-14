«В Польше я научился готовить осьминога, это потрясающе» 14.03.2023, 15:03

Белорусские холостяки показали, что они едят в вынужденной эмиграции.

Журналисты наведались в гости к беларусам в Польше и попросил их распахнуть свой холодильник. Для нашего эксперимента мы намеренно согласились со стереотипным мнением о том, что представители самой незащищенной в бытовом плане части человечества — мужчины-холостяки, пишет корреспондент сайта EX-PRESS.BY.

Холостяк Давид

Давиду 26 лет. Он работает за компьютером, из дома. Питается тоже дома, поэтому заботится о своем завтраке, обеде и ужине сам. Ходит за продуктами в магазин один раз в неделю и каждый раз старается максимально заполнить холодильник. В его меню, в основном, полуфабрикаты — пицца, наггетсы, супчики. Давид говорит, что не отказывает себе ни в чем. И съедает все, что покупает на неделю.

Так выглядит холодильник Давида в субботу вечером. Фото из архива героя.

А это холодильник Давида в субботу утром, но ровно через неделю.

— На неделе у меня были гости. С ними выпили спиртное и съели часть еды. Поэтому к новым закупам холодильник почти стерильно чист, — говорит Давид.

Холостяк Ефим

Второй холостяк, который распахнул свой холодильник, — Ефим. 35-летний мужчина работает на стройке. Дома в будние дни он только завтракает и ужинает. Но и в выходные он не готовит обеды.

— Обедаю я на работе — иногда беру еду с собой. Иногда покупаю полуфабрикаты, в том числе супы. Часто ем в кафе, — рассказывает Ефим.

— А в моем холодильнике есть все, что я хочу и люблю. Это и морепродукты, и курица, и свинина. Кстати, в Польше я научился готовить осьминога. Это потрясающе.

Холодильник Ефима. Фото из архива героя.

Его завтраки — это каши с мясом. Иногда с сосисками. Ужин — любая еда, но с большим количеством овощей. Их он запекает и делает салаты.

На питание у него уходит примерно 15% зарплаты. Остальное — заплатить за квартиру, купить одежду, съездить куда-то. Был за последние полгода в Берлине и в Венеции.

Холостяк Виктор

Еще один «временно холостяк» — Виктор, ему 42 года. Семья мужчины пока живет в Беларуси, и о своем питании он заботится сам.

— Я за правильное питание, — рассказывает Виктор. — Но у меня иногда не получается. Например, сварю много каши, приходится потом доедать ее неделю. А еда должна быть в удовольствие. В маленькой кастрюле у меня гречневая каша, доедаю. Хоть продукты в Польше гораздо дешевле, чем в Беларуси, стараюсь не выбрасывать ничего. Поэтому стараюсь и покупать, и готовить то, что люблю.

Холодильник Виктора. Фото из архива героя.

В большой кастрюле в холодильнике — голубцы, которым мужчина посвятил все воскресенье. Виктор очень любит молочку, покупает ведерками и творог, и сметану, пьет много молока. Мясо, рыбу, овощи тоже любит. Все это есть у него в холодильнике — и в виде полуфабрикатов, и сырое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».