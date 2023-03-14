Экс-владелец «Мотовело» Александр Муравьев вышел на свободу 5 14.03.2023, 17:26

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Александр Муравьев

Фото: tut.by

Он покинул Беларусь.

Экс-владелец «Мотовело» и стеклозавода «Елизово», бизнесмен Александр Муравьев вышел на свободу. По данным источников Office Life, бизнесмен был освобожден в декабре-январе — и практически сразу покинул страну. Предположительно, сейчас Александр Муравьев живет в Дубае (ОАЭ).

На каком основании Муравьев вышел на свободу, неизвестно.

Напомним, в январе 2017 года бизнесмена приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество, хищения, неуплату налогов и другие преступления. Этот срок остался и после второго суда: в мае 2018 года бизнесмена судили за неуплату налогов в особо крупном размере.

Александр Муравьев начинал бизнес в 1990-х с пошива одежды, разбогател на поставках кормов и на время уехал из Беларуси. В начале 2000-х он вернулся и как владелец австрийской ГК ATEC инвестировал в стекольную отрасль страны. На пике расцвета его компании контролировали заводы в Елизово, Гродно, Гомеле, стекольное предприятие в Смоленской области.

В 2007-м ГК ATEC стала владельцем завода «Мотовело», обязавшись модернизировать и расширить производство. Этого сделать Муравьеву не удалось. В июне 2015 году он был задержан сотрудниками КГБ в минском аэропорту при попытке вылететь за границу.

Часть стекольных активов Муравьева была ликвидирована, часть — перешла к государству. «Мотовело» (как и большинство подразделений, созданных на его базе) прошел через процедуру банкротства и с 2018 года находится в ликвидации. Сборка велосипедов и мотоциклов возобновлена государством на площадке нового юрлица «Мотовелозавод». Им руководит бывший мэр Минска Николай Ладутько.

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