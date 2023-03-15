Нужно ли выключать смартфон во время зарядки? 2 15.03.2023, 11:16

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Есть два нюанса.

Зарядка смартфона – на первый взгляд тривиальный и обыденный процесс, который мы выполняем регулярно, порой даже несколько раз в день. Однако, каждый из нас подходит к этому «ритуалу» по-своему и у каждого есть свои лайфхаки.

В интернете очень популярно мнение о том, что телефон быстрее зарядится, если выключить его перед тем, как подключить к розетке. Логика проста – зарядка смартфона в выключенном состоянии повышает его эффективность, так как не требует дополнительного расхода энергии. Так ли это на самом деле, выяснял «Униан».

Действительно ли выключенный смартфон быстрее заряжается

Известно, что даже в состоянии сна, лежа на столе без дела, смартфон продолжает выполнять целый спектр ресусоемких процессов:

Wi-Fi;

Bluetooth;

NFC;

сотовая связь;

прием пуш-уведомлений;

фоновая работа приложений;

обновление контента;

обновление приложений;

поиск сети.

Конечно, все это требует ресурсов, включая энергию аккумулятора. Поэтому, когда вы заряжаете смартфон во включенном состоянии, он должен восполнять не только отсутствующую энергию, но и компенсировать микропотери, вызванные фоновыми процессами. Однако, здесь есть не одно, а даже два «но».

Во-первых, все процессы, которые выполняются на вашем устройстве в фоновом режиме, когда оно неактивно, очень экономичны. Как iOS, так и Android, обе «операционки» были изначально разработаны так, чтобы минимизировать расход энергии на выполнение задач в фоновом режиме.

Иначе это было бы странно, если бы девайс разряжался само по себе за ночь только из-за проверки обновлений в мессенджерах и социальных сетях. Хотя иногда этот феномен действительно имеет место, но это скорее исключение из правил, так как в нормальных условиях такого происходить не должно.

А во-вторых, некоторые модели телефонов имеют функцию быстрой зарядки, которая работает только, если аппарат включен. В этом случае выключение телефона может замедлить процесс зарядки или вовсе привести к тому, что быстрая зарядка не будет работать вовсе.

В целом, если вы используете оригинальное зарядное устройство и у вас нет проблем с быстрой зарядкой, то большой необходимости выключать телефон во время зарядки нет.

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