Порог беспошлинного ввоза товаров в Беларусь хотят снизить в пять раз 15.03.2023, 17:32

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С 1 апреля.

Порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц в ЕАЭС с 1 апреля текущего года может снизиться с 1000 евро до 200 евро.

Что будет с лимитами дальше, должен решить Совет Евразийской экономической комиссии. Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина рассказала сегодня, что есть разные предложения, но конкретные инициативы не поступали.

«Если вопрос не будет рассмотрен и не будет принято соответствующих решений, то с 1 апреля порог вернется на прежний уровень: 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке», - уточнила она.

Напомним, совет ЕЭК в марте прошлого года повысил порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц до 1000 евро на временной основе до 1 октября 2022 года. Впоследствии действие повышенного порога было продлено до 1 апреля 2023 года.

В Беларуси вслед за решением ЕЭК тоже был увеличен лимит для беспошлинного ввоза посылок: 1 тыс. евро и 31 кг.

Если стоимость посылки превышает установленное ограничение или ее вес составляет более 31 кг, необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа. При этом сумма выплаты должна быть не менее 2 евро за 1 кг.

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