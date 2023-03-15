В Подмосковье белорус поймал на улице злоумышленника, напавшего на женщину с ножом 1 15.03.2023, 18:28

Мужчина удерживал преступника до приезда полиции.

Полиция подмосковного города Дубна получила звонок от местной жительницы, которая заявила, что на улице Мещерякова на нее напал мужчина с ножом и похитил сумку с деньгами. Когда патрульные прибыли на место, оказалось, что грабителя уже задержали, и сделал это гражданин Беларуси, сообщает пресс-служба МВД России по Московской области.

Отобрав у женщины сумку, грабитель стал убегать, но прохожий услышал крик пострадавшей о помощи и бросился за ним. Мужчина догнал и обезвредил преступника, а затем удерживал его до приезда полиции. Патрульные на месте обнаружили нож нападавшего и сумку женщины, которую вернули потерпевшей.

В дежурной части выяснилось, что злоумышленник — 61-летний житель Дубны, ранее судимый за аналогичное преступление. Против него возбудили уголовное дело о разбое с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Он взят под стражу.

А задержавшему преступника горожанину, который оказался 36-летним белорусом, руководство МВД по городу Дубна выразило признательность за оказание содействия, вручило благодарственное письмо и ценный подарок.

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