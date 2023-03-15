ФИФА изменит формат чемпионата мира по футболу 2 15.03.2023, 21:12

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Теперь в финальной части турнира будет участвовать 48 сборных.

В оргкомитете Международной федерации футбола заявили, что новый формат «снижает риск заговора и гарантирует, что все команды сыграют минимум три матча».

С 2026 года в финальной части турнира будет участвовать 48 сборных вместо 32 нынешних. Все они будут разделены на 12 групп по четыре участника в каждой. FIFA намерена сбалансировать время отдыха между конкурентными командами.

Также изменится структура плей-офф. Сборные, финишировавшие в группах первыми и вторыми, продолжат выходить из групп. Но в плей-офф попадет еще восемь команд среди лучших третьих мест.

Благодаря нововведению, стадия игр на выбывание будет начинаться с 1/16 финала.

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