ВСУ перешли в наступление под Запорожьем? 1 15.03.2023, 21:34

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В российских пропагандистских Z-каналах началась паника.

Вечером 15 марта в пропагандистских российских Z-каналах началась паника. Они уверяют, что ВСУ якобы пошли в наступление на Запорожском направлении.

Подтверждения этой информации на данный момент нет, передает «Диалог».

Пропагандисты уверяют, что начался прорыв в районе населенного пункта Пологи, что в Запорожской области. Z-каналы, примечательно, сами не понимают, что там происходит на самом деле.

«В эти минуты в Пологовском районе 219-й мотострелковый полк ведет бой с украинскими войсками. Сообщается о применении противником бронетехники. Скорее всего, это первая из многих предстоящих разведка боем, предпринятая ВСУ на этом направлении. Подготовка к ранее анонсированному весеннему наступлению началась. Или ВСУ хотят, чтобы мы так думали», - пишут пропагандисты.

Украинская сторона пока информацию никак не комментирует.

Отметим, что, по мнению ряда военных экспертов, именно на Запорожском направлении состоится большое весеннее наступление ВСУ. Действительно, данный участок очень перспективен. Если ВСУ смогут прорвать фронт и выйти к побережью Азовского моря, оккупационные силы РФ лишатся сухопутного коридора в Крым и вынуждены будут бежать из ныне оккупированной территории Херсонщины. Следующим шагом может стать уже освобождение полуострова. И первым этапом этой операции будет уничтожение Крымского моста.

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