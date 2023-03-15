Футболист бельгийского клуба оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков
- 15.03.2023, 23:07
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Нигерийскому футболисту бельгийского «Гента» Гифту Орбану покорилось историческое достижение во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против турецкого «Башакшехира».
Об этом сообщает HLN.
В игре против турецкого клуба Орбан забил три гола всего за три минуты и 24 секунды.
Это самый быстрый хет-трик в истории еврокубков.
Примечательно, что в предыдущем матче в чемпионате Бельгии против «Варегема» Орбан забил четыре гола.
«Гент» одержал победу над «Башакшехиром» со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги конференций.
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