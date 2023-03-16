Стали известны подробности масштабного ДТП с маршруткой под Борисовом 2 16.03.2023, 10:48

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Пятеро из семи пострадавших находятся в Борисовской ЦРБ.

Под Борисовом сегодня утром перевернулась маршрутка. В ГАИ уточнили, что все случилось на 434-м километре трассы М1, пишет «Комсомолка».

Сказано, что в районе 7 часов 16 марта 25-летний водитель маршрутки «Мерседес Спринтер» ехал по трассе М1. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего выехал на разделительную полосу, где транспортное средство перевернулось.

По итогу, пострадало семь человек. Пятеро из них были доставлены в больницу для проведения обследования. По словам главного врача Борисовской центральной районной больницы Александрa Дроздa, всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Он уточнил, что уже приняли троих пациентов, также проводится прием еще двоих.

- Одному из пострадавших делаем компьютерную томографию головного мозга, рентген исследование.

Он добавил, что все пострадавшие находятся в сознании. И обратил внимание на то, что критическом состоянии пациентов нет. Вместе с тем, он отметил, что тяжесть полученных трави (речь идет про среднюю или тяжелую) станет понятна после того, как будут проведены все необходимые исследования.

Главврач подчеркнул, что пострадавшие дышат самостоятельно и подключение к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких) не требуется.

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