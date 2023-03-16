Британия озвучила колоссальные потери РФ в боях за Бахмут
- 16.03.2023, 11:06
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Стало известно, сколько российских солдат погибает за каждый километр захваченных территорий.
Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.
Об этом сообщает «Укринформ».
«В течение последней недели мы наблюдали интенсивные боевые действия в то время, как РФ продолжает наступление на Донбассе. Россия несет чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч вагнеровцев и регулярных российских военных — это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров», — заявил он.
Он отметил, что большинство погибших — это боевики ЧВК Вагнера. За каждый километр захваченных территорий Россия теряет более 800 человек убитыми и ранеными.