Порядка 70% европейцев считают Россию противником 16.03.2023, 21:04

Наиболее негативное отношение к России у датчан.

Подавляющее большинство жителей Европы рассматривают Россию в качестве «противника» или «соперника» своих стран, следует из результатов опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям.

В частности, такого мнения придерживаются 66% граждан десяти европейских государств: Великобритании, Германии, Дании, Польши, Испании, Италии, Франции, Португалии, Румынии и Эстонии.

Наиболее негативное отношение к России у датчан — 82%, эстонцев — 79%, поляков — 79%, британцев — 77%, немцев — 69% и испанцев — 65%. Во Франции о соперничестве с РФ заявили 59% граждан, в Португалии — 57%, в Италии — 54%. Самый низкий показатель — в Румынии: здесь Россию назвали противником 44% респондентов.

В девяти европейских странах только 2% опрошенных видят в Москве союзника, 12% считают Россию необходимым партнером для своего государства.

При этом респонденты уверены, что Евросоюз стал сильнее на фоне войны в Украине. Такой позиции придерживаются 49% европейцев, в то время как ослабление объединения видят лишь 32% опрошенных.

По мнению авторов отчета, результаты показывают, что война создала три блока в Европе. Первый — «северные и восточные ястребы», к которым относятся Эстония, Польша, Дания и Британия. В этих странах большинство людей решительно поддерживают цели Украины в войне. Второй блок — «неоднозначный запад», состоящий из Франции, Германии, Испании и Португалии. Там мысли о том, как должна закончиться война, разделились. Третий блок — «слабые южные звенья», к которым относятся Италия и Румыния. Они хотят, чтобы война закончилась быстрее, даже если это повлечет территориальные потери для Украины.

Ранее сообщалось, что одобрение России американцами снизилось до минимума с 1989 года. Положительное отношение сохранилось всего у 9% населения. При этом 90% граждан США воспринимают Россию негативно.

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