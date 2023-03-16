Силовики в Гомеле разгромили квартиру волонтера Ильи Миронова, пока он был на «сутках» 16.03.2023, 22:53

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Фотофакт.

Гомельский волонтер Илья Миронов 15 марта вернулся домой после 13 суток ареста. 16 марта он ушел по делам, а когда вернулся вечером, то обнаружил свою квартиру разгромленной силовиками во время обыска. Мать мужчины, вероятно, задержана. Об этом, а также об обстоятельствах своего ареста он рассказал изданию «Штодзень».

Как рассказал Миронов, в квартире разобрана мебель, разбросаны все вещи и книги.

«Как будто слоны потоптались по дому, такого не было даже при предыдущих обысках», — отметил он. С 2020 года это уже шестой обыск в его квартире.

Что хуже, по словам мужчины, он не может выяснить местонахождение своей матери, Валентины Мироновой. Спустя какое-то время он нашел в квартире записку от нее: «Илья, я в РОВД». Он полагает, что женщина, скорее всего, находится в ИВС, но там при его звонках бросают трубку, пишет «Гомельская весна».

Как сказал Илья, он уверен, что задержали его за то, что он пишет много обращений в госорганы. Он жаловался в Мининформ на провластный телеграм-канал «Желтые сливы», обращался в Следственный комитет с требованием завести уголовное дело в отношении пропагандиста Григория Азаренка, а также направлял в МВД вопрос о том, почему в милиции перестали выдавать копии протоколов по административным делам. И 2 марта, когда его после задержания привезли в РУВД, его спрашивали именно о том, почему он пишет о невыдаче копий протоколов. А уже потом показали материалы проверки с выявленными у него в соцсетях «экстремистскими» материалами.

По словам Миронова, все «политические» арестанты в изоляторе были осуждены именно за репосты «экстремистских» материалов, причем старые — за 2020–2021 годы. Камеры были переполнены, передачи от родственников не принимали, еда была очень плохой, говорит волонтер. Он добавил, что задержанных по политическим мотивам по-прежнему много, в милиции он «краем уха» слышал, что за январь — февраль якобы было 72 таких административных дела.

К слову, как раз в день ареста Ильи в Гомеле массово задерживали подростков, якобы относящихся к сообществу «ЧВК Рёдан».

«Привели 29 человек. Но они говорили, что не имеют никакого отношения к этому движению: кто-то из них просто в баре рядом сидел, кто-то кеды пришел покупать, кто-то просто шел рядом. Всех малолетних отпустили, а всех, кому больше 17, задержали», — рассказал гомельчанин.

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